РИА Новости назвало регионы России, где бензин доступнее всего

РИА Новости подсчитало, сколько литров бензина могут купить на свою среднюю зарплату жители разных регионов. Получившийся рейтинг показывает огромный разрыв: в лидирующих субъектах на месячный доход можно приобрести более двух тонн топлива, а в отстающих — почти вдвое меньше.

Суть метода проста: аналитики разделили среднюю чистую зарплату в каждом регионе на местную цену литра АИ-92 в декабре ушедшего года. Получилось количество литров, которое условный житель может позволить себе ежемесячно. Общероссийский показатель — 1393 литра.

Тройка лидеров не изменилась. Жители Москвы, Чукотки и Ямало-Ненецкого округа могут приобрести на свою зарплату более 2000 литров бензина. Еще в девяти регионах, включая Санкт-Петербург, ХМАО и Магаданскую область, этот объем превышает полторы тысячи литров. Всего же в 42 субъектах на зарплату наливают в бак от 1000 до 1500 литров.

Аутсайдеры — пять республик Северного Кавказа. Там складывается наихудшая комбинация: цены на топливо часто выше средних по стране, а зарплаты — заметно ниже. В итоге доступность бензина падает.

При этом цена за литр сама по себе — плохой показатель доступности. Например, на Камчатке бензин самый дорогой в стране (80.1 рубля), но из-за высоких зарплат его доступность остается одной из самых высоких. А в Челябинской области, где литр стоит дешевле всех (57.4 рубля), этот показатель лишь чуть выше среднего.

В минувшем году бензин в целом дорожал быстрее инфляции. Цены выросли на 11.3% при инфляции около 5%. Сильнее всего подорожание ударило по Дагестану, Забайкалью и Республике Алтай. Эксперты полагают, что в этом году рост может замедлиться и уложиться в инфляционный коридор, если нефтеперерабатывающие заводы будут работать стабильно, а государство продолжит жестко контролировать рынок.