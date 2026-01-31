Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
WCCFTech: Акции игровых компаний упали из-за запуска бета-версии генератора миров Genie 3
WCCFTech сообщает, что демонстрация экспериментального ИИ-проекта Google вызвала резкую распродажу акций игровых компаний.

Акции ведущих игровых компаний вчера заметно упали. Как сообщает WCCFTech, триггером стала публичная демонстрация Google своего экспериментального ИИ-проекта под названием Project Genie.

Изображение - YouTube

Может быть интересно

Эксперимент Google впечатлил не только обычных пользователей, но и Уолл-стрит. Инвесторы, по сути, сделали поспешный вывод: если ИИ может так быстро создавать виртуальные пространства, то традиционные разработчики скоро станут не нужны. Реакция рынка была мгновенной. Акции Unity Technologies, чей движок используют тысячи студий, за день потеряли почти 19%.

Не обошлось и без крупных издателей. Take-Two Interactive, стоящая за Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, подешевела на 10%. Капитализация польской CD Projekt RED (The Witcher, Cyberpunk 2077) снизилась на 8%. Сильнее всех пострадала Roblox Corporation — ее акции упали более чем на 13%. Азиатские гиганты вроде Capcom или Tencent почти не затронула эта волна, вероятно, из-за разницы в часовых поясах.


Возможно, паника выглядит преждевременной. Project Genie — лишь прототип. Он создает лишь простейший симулятор ходьбы в сгенерированном пейзаже, но в нем нет геймплея, сюжета, баланса или сложных механик. Все это по-прежнему задача для людей. Даже в видении будущего от NVIDIA, о котором говорит Брайан Катанзаро (Bryan Catanzaro), ИИ лишь рендерит графику, а движок и дизайнеры создают саму игру.

Есть и другая сложность — юридическая. Пользователи уже тестируют Project Genie на создании миров, вдохновленных GTA VI. Если технология выйдет из стадии эксперимента, Google придется выстраивать жесткие фильтры против нарушений авторских прав. Что, впрочем, вряд ли полностью остановит создание «похожих, но не точных» копий. С примерами таких видео вы можете познакомиться в нашем предыдущем материале.

#искусственный интеллект #google #cd projekt red #ии #игровая индустрия #take-two interactive #wccftech #roblox #unity technologies #project genie
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Адмирал ВМС США заявил о критической необходимости истребителя F/A-XX для противодействия Ирану
+
Пользователь рассказал об отказе Asus ремонтировать матплату из-за косметического дефекта
1
Popular Mechanics: В ДНК 7000-летних мумий из Сахары открыли ранее неизвестную генетическую линию
+
Марсоход Curiosity сделал редкий ночной снимок поверхности Марса при искусственном освещении
+
Командующий стратегической авиацией США раскрыл детали о бомбардировщике B-21 Raider
+
Облачный игровой сервис GeForce Now заработал на Linux — пока поддерживается Ubuntu 24.02 и SteamOS
+
Возгорание 16-контактного разъёма питания RTX 4090 зафиксировали на видео
+
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
1
TweakTown: Команда Diablo 2 представила новую игру Darkhaven с элементами Path of Exile и Diablo 4
+
Вышла новая лимитированная серия зарядного устройства Cuktech 10 GaN Charger Ultra
+
РИА Новости: Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о риске финансового коллапса организации
1
MWM: Иран получил первые российские вертолёты Ми-28Н
+
ASUS выпускает для материнских плат AMD AM5 бета BIOS с AGESA pre-1.3.0.0 и опцией Bank Refresh Mode
+
Изменение климата разрушает жизненно важные экосистемы горных регионов
+
Nvidia сформировала специальный план поставок видеокарт GeForce RTX 50 на первый квартал 2026 года
1
Контроллер DualSense без физических кнопок для PS6 описан в патенте Sony
+
Зубы из некрополя железного века рассказали об образе жизни итальянцев живших более 2500 лет назад
+
WCCFTech: MAINGEAR представила ПК Retro98 с корпусом в стиле 90-х и железом 2025-го
+
Найдена планета HD 137010 b размером с Землю в 146 световых годах от нас
+
NVIDIA выпустила драйверы GeForce Security Update 582.28 для видеокарт Maxwell, Pascal и Volta
+

Популярные статьи

Субъективное мнение про «Возвращение в Сайлент Хилл» — очередная провальная экранизация игры
+
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
8
Обзор игры Blue Estate – как западный игрожур ругал рельсовые шутеры (18+)
+

Сейчас обсуждают

randomXP
18:54
Да ладно. А шейдеры перекомпилить после обновления драйвера? Или пару виртуалок запустить в фоне. Лично мне такой проц (с 24 ядрами) очень будет полезен: на него можно повесить 4 виртуалки, проброси...
Новый 12-ядерный кристалл с ядрами AMD Zen 6 может увеличиться относительно 8-ядерного только на 7%
Михаил Авраменко
18:45
Пчёлы против мёда? Слышали уже.
Micron, Samsung и SK Hynix вводят жёсткие проверки для своих заказчиков и партнёров
max1024
18:41
Хороишй камушек надо сказать, 3,6 Ггц в бусте 3,8 Ггц ))
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
VRoman
18:37
И ведь работает. Полно людей кто берёт 12 и 16 ядерные, чтобы у них просто было самое лучшее с запасом на 5 лет вперёд.
Новый 12-ядерный кристалл с ядрами AMD Zen 6 может увеличиться относительно 8-ядерного только на 7%
VRoman
18:33
Так и производительность каждого ядоа подтянут процентов на 15%
Новый 12-ядерный кристалл с ядрами AMD Zen 6 может увеличиться относительно 8-ядерного только на 7%
Китя.
18:31
Снова сдох 9800Х3D. Свежие новости от 23.01 2026 года.
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Никита Абсалямов
18:31
Источник "Одна бабка сказала"...
Пользователь рассказал об отказе Asus ремонтировать матплату из-за косметического дефекта
Никита Абсалямов
18:08
Думаю процесс даже ускорится если провайдеры предложат ректальный способ подключения к серверам... )))
Настройка выделенного сервера Project CARS 2 для игры по локальной сети
Китя.
18:08
9800Х3D дохнут чаще. и мать с собой забирает. дохнут как мухи.
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Владимир Иванов
17:57
Не ну за такие бабки грех не взять. Я бы то не отказался.
Удачливый покупатель приобрёл RTX 5070 Ti за пятую часть её реальной цены
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter