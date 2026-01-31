WCCFTech сообщает, что демонстрация экспериментального ИИ-проекта Google вызвала резкую распродажу акций игровых компаний.

Акции ведущих игровых компаний вчера заметно упали. Как сообщает WCCFTech, триггером стала публичная демонстрация Google своего экспериментального ИИ-проекта под названием Project Genie.

Эксперимент Google впечатлил не только обычных пользователей, но и Уолл-стрит. Инвесторы, по сути, сделали поспешный вывод: если ИИ может так быстро создавать виртуальные пространства, то традиционные разработчики скоро станут не нужны. Реакция рынка была мгновенной. Акции Unity Technologies, чей движок используют тысячи студий, за день потеряли почти 19%.

Не обошлось и без крупных издателей. Take-Two Interactive, стоящая за Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, подешевела на 10%. Капитализация польской CD Projekt RED (The Witcher, Cyberpunk 2077) снизилась на 8%. Сильнее всех пострадала Roblox Corporation — ее акции упали более чем на 13%. Азиатские гиганты вроде Capcom или Tencent почти не затронула эта волна, вероятно, из-за разницы в часовых поясах.





Возможно, паника выглядит преждевременной. Project Genie — лишь прототип. Он создает лишь простейший симулятор ходьбы в сгенерированном пейзаже, но в нем нет геймплея, сюжета, баланса или сложных механик. Все это по-прежнему задача для людей. Даже в видении будущего от NVIDIA, о котором говорит Брайан Катанзаро (Bryan Catanzaro), ИИ лишь рендерит графику, а движок и дизайнеры создают саму игру.