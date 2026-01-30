Опубликован ежегодный отраслевой отчёт GDC. Согласно данным опроса, каждый третий разработчик игр использует генеративный ИИ в повседневных задачах, но более половины респондентов оценивают влияние этой технологии на индустрию как негативное.

Ежегодный отчет GDC State of the Game Industry 2026 раскрыл двойственное отношение специалистов к генеративному искусственному интеллекту. Исследование, в котором участвовали свыше 2300 разработчиков, фиксирует не только рост внедрения технологии, но и глубокие этические разногласия в профессиональной среде.

Изображение - ChatGPT

Может быть интересно

Согласно данным, большинство студий (52%) уже применяют инструменты GenAI, и почти у 80% из них есть внутренние правила их использования. Чаще всего ИИ помогает в исследовательской работе и мозговых штурмах, а также в рутинных задачах: написании писем, прототипировании или создании кода. Только 5% респондентов используют ИИ для создания контента, напрямую ориентированного на игрока.

При этом мнения о технологии резко разделились. Для многих, особенно в небольших студиях, ИИ — это инструмент эффективности, который позволяет сделать больше с ограниченными ресурсами. Но общая картина менее радужная. Чем лучше специалисты знакомы с GenAI, тем более критично они к нему относятся. 52% респондентов считают, что технология GenAI оказывает негативное влияние на индустрию видеоигр. Это на 30% больше по сравнению с прошлогодним опросом GDC.

Напряжение вокруг новой технологии проявляется в личных комментариях разработчиков. Статья WCCFTech приводит один из них, который стал её заголовком: «ИИ — это воровство. Я должен его использовать, иначе меня уволят», — говорит респондент из Украины. Эта фраза показывает, что часть специалистов применяет ИИ не по желанию, а из страха остаться без работы.

Пока индустрия ищет баланс, большая часть работы с ИИ остается «за кулисами». Как отмечает автор материала, аудиторию волнует не сама технология, а то, как именно ее применяют и какой конечный продукт попадает к пользователю.