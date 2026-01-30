Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
GDC: Треть работников игровой индустрии используют ИИ из-за страха быть уволенными
Опубликован ежегодный отраслевой отчёт GDC. Согласно данным опроса, каждый третий разработчик игр использует генеративный ИИ в повседневных задачах, но более половины респондентов оценивают влияние этой технологии на индустрию как негативное.

Ежегодный отчет GDC State of the Game Industry 2026 раскрыл двойственное отношение специалистов к генеративному искусственному интеллекту. Исследование, в котором участвовали свыше 2300 разработчиков, фиксирует не только рост внедрения технологии, но и глубокие этические разногласия в профессиональной среде.

Изображение - ChatGPT

Может быть интересно

Согласно данным, большинство студий (52%) уже применяют инструменты GenAI, и почти у 80% из них есть внутренние правила их использования. Чаще всего ИИ помогает в исследовательской работе и мозговых штурмах, а также в рутинных задачах: написании писем, прототипировании или создании кода. Только 5% респондентов используют ИИ для создания контента, напрямую ориентированного на игрока.

При этом мнения о технологии резко разделились. Для многих, особенно в небольших студиях, ИИ — это инструмент эффективности, который позволяет сделать больше с ограниченными ресурсами. Но общая картина менее радужная. Чем лучше специалисты знакомы с GenAI, тем более критично они к нему относятся. 52% респондентов считают, что технология GenAI оказывает негативное влияние на индустрию видеоигр. Это на 30% больше по сравнению с прошлогодним опросом GDC.

Напряжение вокруг новой технологии проявляется в личных комментариях разработчиков. Статья WCCFTech приводит один из них, который стал её заголовком: «ИИ — это воровство. Я должен его использовать, иначе меня уволят», — говорит респондент из Украины. Эта фраза показывает, что часть специалистов применяет ИИ не по желанию, а из страха остаться без работы.

Пока индустрия ищет баланс, большая часть работы с ИИ остается «за кулисами». Как отмечает автор материала, аудиторию волнует не сама технология, а то, как именно ее применяют и какой конечный продукт попадает к пользователю.

#игровая индустрия #разработчики #wccftech #генеративный искусственный интеллект #gdc #отчет #genai #game developers conference
Источник: gdconf.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл RTX 5070 Ti за пятую часть её реальной цены
2
Вышла новая доступная по цене портативная игровая консоль Pocket 1 с модульной конструкцией
+
Энтузиаст показал возможности ПК на Core i5-4670K с 16 ГБ DDR3 и RX 6700 XT в популярных играх
2
Игры для Sony PS2 вскоре смогут запускаться на Windows без эмуляции
+
Игры для Sony PS2 вскоре смогут запускаться на Windows без эмуляции
+
Elbit Systems впервые продемонстрировала перехват FPV-дронов с помощью активной защиты Iron Fist
1
Литва откладывает закупку самолётов Embraer C-390 из-за пересмотра оборонных приоритетов
+
Popular Mechanics сообщает об открытии меняющем представления о размножении хрящевых рыб
+
YouTube-канал NJ Tech сравнил игровую производительность ПК на Ryzen 5 5600X с 16 и 32 ГБ ОЗУ DDR4
1
Windows 10 отобрала долю рынка у Windows 11
8
Дания отправила в Гренландию бывший советский паром «Константин Симонов»
+
Пользователь рассказал об отказе Asus ремонтировать матплату из-за косметического дефекта
+
Адмирал ВМС США заявил о критической необходимости истребителя F/A-XX для противодействия Ирану
+
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
21
В КНДР провели испытания модернизованной 600-мм РСЗО KN-25
+
В сети появилось первое детальное фото полноразмерного макета сверхдальнобойной ракеты КНР PL-17
+
Маркетплейсы в РФ заставят применять единую комиссию для всех продавцов
1
ТАСС: Российский математик нашел решение считавшейся нерешаемой почти два века задачи
1
РИА Новости: Мессенджер MAX вошел в пятерку самых быстрорастущих сервисов мира
15
Thermaltake представила серию корпусов для ПК TR300 формата Mid-Tower с фронтальным расположением БП
+

Популярные статьи

Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
10
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
4
Апгрейд офисной связки до околоигровой
53
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
4

Сейчас обсуждают

Иван Драго
21:23
Я может чего-то не понимаю, но, 500 баксов - это 38.000р сейчас. 4060 бу продается за 25-30к.р. Возьмём 25к. Самый дешёвый комплект на 16гб я нашел за 6к(и его буквально в тот же день купят). Итого: ...
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
Женя Безфамильный
20:47
Такой ты уже Д'артаньян
Дженсен Хуанг ответил на вопрос о преемнике на пост главы NVIDIA: «Таких, как я, больше не будет»
Yurexxx
20:32
Тупая нейросетка qwen.ai не смогла правильно клаву нарисовать!
Глава SAP ожидает глобальной трансформации клавиатуры в течение трёх лет из-за развития ИИ
wooopggabg
20:06
Действительно, дело за малым - начать и кончить
Глава SAP ожидает глобальной трансформации клавиатуры в течение трёх лет из-за развития ИИ
swr5
20:03
Дурость, есть куча сценариев когда невозможно говорить вслух.
Глава SAP ожидает глобальной трансформации клавиатуры в течение трёх лет из-за развития ИИ
Various Artists
20:00
Не понятная статья. Вроде бы об устройстве valve для гостиной, а по сути пересказ жизни. Мне интересны устройства valve, но как только valve перестает продавать отдельные устройства, то что с поддержк...
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
Китя.
19:43
Удивительно что работает ведь этой сборке около 16 лет.
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Grandson
19:26
Коту делать нечего и все знают, что он лижет
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
lighteon
18:46
Неловко получилось, я думал, что это "он". Упс... Хотя, трапов никто не отменял в наше время +)
Апгрейд офисной связки до околоигровой
_ErOp_
18:26
запах будет бомбезный. Вы лучше варежку попробуйте постирать, не надо начинать с носка...
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter