«Москва 24» сообщает, что спрос на столетние деревенские дома резко вырос. Психолог Дмитрий Евстигнеев видит причину в желании горожан справиться с хроническим стрессом и выгоранием.

Как оказывается, рост цен на совсем древние деревенские избы, даже требующие ремонта, приобретает не только экономическое, но и психологическое объяснение. Как передает «Москва 24», психолог Дмитрий Евстигнеев связал этот тренд с потребностью современных людей найти точку опоры в нестабильном мире. Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Эксперт называет эту тягу к старинным домам симптомом. Человек в городе живет в условиях перманентной перегрузки. Информационный шум, клиповое мышление — мозг постоянно в напряжении. Уровень кортизола зашкаливает, что ведет прямо к выгоранию.

Покупка и восстановление столетней избы в тихом месте работает как противоядие. Это не просто ремонт. На психологическом уровне такой дом становится символом устойчивости. Его стены стоят уже сто лет, пережив разные эпохи.

По сути, человек меняет среду, чтобы успокоить нервную систему. Проект дает ощущение контроля и безопасности, которых так не хватает в обычной жизни. Это позволяет переключиться с режима «действие и стресс» на режим «восстановление».

Тренд подтверждают и опросы: почти 90% молодых россиян рассматривают жизнь за городом. Психолог видит в «избинге» и «деревнинге» не бегство от реальности, а практичный, хотя и сложный, способ саморегуляции.