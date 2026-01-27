Издание Autonews.ru сообщает, что Минпромторг предложил досрочно отменить мораторий на обязательную установку кнопок экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС.

Владельцам машин, которые они ввезли в Россию для себя, возможно, снова придется устанавливать кнопку экстренного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС». Издание Autonews.ru сообщает, что Минпромторг хочет досрочно отменить мораторий на это обязательное оснащение. Ведомство связывает инициативу с национальными целями по резкому сокращению смертности в ДТП.

Сейчас для частных лиц действует мораторий, который позволяет не ставить устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) при ввозе машины. Он должен был закончиться только в 2027 году. Но Минпромторг предлагает снять его уже с 1 апреля 2026-го

Может быть интересно

Причина — статистика и целевые показатели. С 2015 года система ЭРА-ГЛОНАСС передала более 506 тысяч вызовов. Любопытно, что 84% из них сработали автоматически, когда датчики фиксировали удар. Более половины таких автоматических сигналов поступали с глухих трасс, где помощь иначе могли бы и не дождаться. При этом система сейчас охватывает лишь четверть всего российского автопарка.

В ведомстве уверяют, что возвращение нормы не ударит по карману автовладельцев и не создаст дефицита. Розничная цена устройства с установкой, по их данным, не превышает 30 тысяч рублей. Производителей стало больше: если в 2022 году их было четыре, то сейчас — уже двенадцать. Крупные компании, такие как «Итэлма» и «Сантэл-Навигация», полностью перешли на отечественную элементную базу, что удешевило производство в два-три раза.

Изначально мораторий ввели в 2022 году как раз из-за дефицита компонентов на фоне санкций. Для юрлиц его уже отменили. Теперь, судя по всему, очередь дошла и до частников. В Минпромторге ждут одобрения инициативы, чтобы быстрее наращивать процент машин, оснащенных системой экстренного реагирования.