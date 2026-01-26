Tom's Hardware сообщает о необычном проекте, опубликованном на Reddit. Энтузиаст под ником wewillmakeitnow создал портативную версию игровой консоли PS4 Slim.

Пока Sony выпускает официальный PlayStation Portal для стриминга, один из пользователей Reddit пошел другим путем. Как сообщает Tom's Hardware, энтузиаст представил полностью самостоятельную портативную консоль, собранную на базе «железа» от PlayStation 4 Slim. Ключевыми этапами стали уменьшение материнской платы, разработка собственного корпуса на 3D-принтере и интеграция системы питания.

Проект стартовал около года назад и явно вдохновлен известной портативной модификацией Xbox 360. Проект был опубликован в нескольких сабреддитах пользователем u/wewillmakeitnow, включая сообщество r/handheld .

Для экономии места автор отказался от дисковода. Вместо этого он радикально уменьшил оригинальную материнскую плату PS4 Slim и разработал для нее новую систему питания и охлаждения. На задней панели установлен вентилятор, а за температурой следит микроконтроллер ESP32 с собственной прошивкой. Он же отключает питание при перегреве или скачке напряжения для защиты системы.

Аккумуляторная сборка из шести элементов 21700 обеспечивает запас энергии около 130 Вт·ч. Этого хватает примерно на 2,5–3 часа игры в нетребовательные проекты. В AAA-играх время работы сокращается до полутора часов. Примечательно, что емкость батареи превышает лимит в 99 Вт·ч, разрешенный для перевозки в салоне самолета.

Устройство не полностью автономно. На корпусе есть полноразмерный порт HDMI для вывода изображения на телевизор и цилиндрический разъем для питания от сети, что позволяет использовать консоль стационарно. Также присутствуют три порта USB-C и беспроводные антенны от контроллера DualShock 4 для подключения аксессуаров.

Автор называет свой проект личной инженерной задачей, а не коммерческим продуктом.