Global_Chronicles
Tom's Hardware: Энтузиаст превратил PS4 Slim в портативную консоль с 7-дюймовой OLED-экраном
Tom's Hardware сообщает о необычном проекте, опубликованном на Reddit. Энтузиаст под ником wewillmakeitnow создал портативную версию игровой консоли PS4 Slim.

Пока Sony выпускает официальный PlayStation Portal для стриминга, один из пользователей Reddit пошел другим путем. Как сообщает Tom's Hardware, энтузиаст представил полностью самостоятельную портативную консоль, собранную на базе «железа» от PlayStation 4 Slim. Ключевыми этапами стали уменьшение материнской платы, разработка собственного корпуса на 3D-принтере и интеграция системы питания.

 

Проект стартовал около года назад и явно вдохновлен известной портативной модификацией Xbox 360. Проект был опубликован в нескольких сабреддитах пользователем u/wewillmakeitnow, включая сообщество r/handheld.

Для экономии места автор отказался от дисковода. Вместо этого он радикально уменьшил оригинальную материнскую плату PS4 Slim и разработал для нее новую систему питания и охлаждения. На задней панели установлен вентилятор, а за температурой следит микроконтроллер ESP32 с собственной прошивкой. Он же отключает питание при перегреве или скачке напряжения для защиты системы.

Аккумуляторная сборка из шести элементов 21700 обеспечивает запас энергии около 130 Вт·ч. Этого хватает примерно на 2,5–3 часа игры в нетребовательные проекты. В AAA-играх время работы сокращается до полутора часов. Примечательно, что емкость батареи превышает лимит в 99 Вт·ч, разрешенный для перевозки в салоне самолета.

Устройство не полностью автономно. На корпусе есть полноразмерный порт HDMI для вывода изображения на телевизор и цилиндрический разъем для питания от сети, что позволяет использовать консоль стационарно. Также присутствуют три порта USB-C и беспроводные антенны от контроллера DualShock 4 для подключения аксессуаров.

Автор называет свой проект личной инженерной задачей, а не коммерческим продуктом.

#3d-печать #reddit #портативная консоль #tom&#x27;s hardware #ps4 slim
Источник: tomshardware.com
Сейчас обсуждают

Дима
20:36
Ты не прав. не считай себя умным, если это ЗНАЕШЬ. Возможно, ты на горшке уже сидел с телефоном. Также не у всех имеются возможности или планы, а может, такие компоненты можно найти даром или поменять...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
ark-bak
20:21
Люди в городе, на улице, в клубе, в баре, в бане, а не в экране гаджета.
Российский мессенджер Max получил поддержку отложенных публикаций
ark-bak
20:19
DDR3 в 26-м это кринж.
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
-AMD-
19:45
12400 деградируют, смысла в интел больше нет
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
-AMD-
19:41
Интел - это конченный хлам
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Дима
19:21
Китай №1 в мире, что видно по попыткам удержанию гегемонии в мире со стороны США. Фавориты- Китай, США, РФ. Опять мы " вляпались", непонятно куда и когда это кончится и не кончимся ли мы раньше. ...
В США создан использующий акустические волны для обработки радиосигналов фононный лазер
-AMD-
19:16
Смешной. В сортах ты у нас, как раз разбираешься. Вся комплехтуха с помойки https://www.youtube.com/watch?v=-LyGIK6lmsw
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Дима
19:02
Макс у меня на компе и смарте. Звонил несколько раз без проблем. Жду пока затихнет буря в стакане вокруг. Все эти "максы" раздражают. В "ВК" страшно заходить, там кто только в душу не залез, Вотсап бы...
Российский мессенджер Max получил поддержку отложенных публикаций
Bernigan
18:24
Ничего, я ж не копрофил, а то что чел с ником амд об этом задумывается показательно, наверное разбираешься в сортах
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
lighteon
18:24
Только Indiana Jones и Doom Dark Ages на этом процессоре не работают, а так поиграть можно (: Хотя тот же Киберпранк запускали, что на 775, что на AM3
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter