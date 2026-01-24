Garmin выпустила умные часы Approach J1 для детей. В них загружены данные о 43 000 полях для игры в гольф по всему миру.

Компания Garmin представила первые умные часы, созданные специально для детей, которые играют в гольф. Модель Approach J1, о которой пишет GizmoChina, обладает легким корпусом и базой данных с тысячами полей.

Новые часы получили легкий и тонкий корпус, адаптированный под размер детского запястья. Ключевая особенность — предустановленная база данных, включающая информацию о более чем 43 тысячах полей для гольфа по всему миру.

Функционал заточен под обучение. Упрощенный дисплей показывает визуальный таймер для соблюдения темпа игры. Система дает подсказки для старта, которые автоматически подстраиваются под уровень подготовки игрока. Дети могут фиксировать свои результаты прямо на часах, а данные затем синхронизируются со смартфонным приложением Garmin Golf.

Помимо гольфа, Approach J1 отслеживают и другие активности: ходьбу, бег и езду на велосипеде с помощью GPS. Базовая комплектация включает шагомер, будильник, таймер и секундомер.

Устройство оснащено 1,2-дюймовым AMOLED-экраном. Производитель заявляет о времени автономной работы до 10 дней в режиме часов и до 15 часов при активном использовании GPS. Часы будут доступны в двух цветовых вариантах: сине-черном и серебристо-фиолетовом. Продажи стартуют с сегодняшнего дня по цене $299,99 или €349,99.