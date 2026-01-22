Издание Tech4Gamers сообщает о резкой реакции рынка на планы французского издателя. Акции Ubisoft рухнули более чем на 31% в течение одного дня после объявления о масштабной реструктуризации.

Новости о реструктуризации французского игрового гиганта привели к обвалу на бирже. Согласно данным Tech4Gamers, после заявления Ubisoft об отмене ряда проектов и смене стратегии акции компании потерпели самое сильное однодневное падение за всю свою историю.

Может быть интересно

Компания объявила о закрытии нескольких студий и отмене шести игровых проектов и переносе семи. Среди отмененных названий, по данным издания, оказался ремейк Prince of Persia (подробнее об этом можно узнать в нашей вчерашней публикации ). Теперь издатель решил сконцентрироваться на играх с открытым миром и играх-сервисах, планируя превратить свои главные франшизы в бренды с многомиллиардной выручкой.

Однако инвесторы отреагировали резко негативно. Стоимость акций упала более чем на 31%, что повлияло даже на парижский биржевой индекс SBF 120. По мнению Tech4Gamers, такое падение грозит Ubisoft самым большим однодневным обвалом акций с момента выхода компании на биржу в 1996 году.

Финансовые прогнозы издателя также резко ухудшились. Вместо ожидавшегося выхода на безубыточность Ubisoft прогнозирует операционный убыток в размере примерно одного миллиарда евро. Из этой суммы 650 миллионов евро компания напрямую связывает с отменой и переносом игр. Ожидаемая выручка за финансовый год снижена до 1,5 миллиарда евро, что на 20% ниже прежних планов.

Для оптимизации расходов компания намерена сократить затраты на 200 миллионов евро в течение двух лет. Внутренняя структура также изменилась: Ubisoft разделилась на пять независимых творческих студий, каждая со своим бюджетом и специализацией на определенных жанрах. Несмотря на потенциальные долгосрочные плюсы такой реорганизации, текущие финансовые потери оказались слишком велики. Падение котировок стало продолжением негативного тренда: за последние пять лет акции Ubisoft потеряли почти 90% своей стоимости.