Научный портал Phys.org опубликовал на своей медицинской площадке MedicalXpress статью о новом подходе к оценке развития младенцев. Исследование показало, что ключ к пониманию зрелости мозга новорожденного лежит не в его размерах, а в сложности его строения.

Группа исследователей под руководством доктора Стефана Крона (Stephan Krohn) и профессора Карстена Финке (Carsten Finke) проанализировала МРТ-снимки почти 800 новорожденных из базы данных проекта «Коннектом человека» (Developing Human Connectome Project). Вместо стандартных замеров объема они применили фрактальный анализ — математический метод, оценивающий сложность формы. Чем более извилистой и складчатой была кора мозга, тем выше была фрактальная размерность (ФР).

Различия в размере мозга (сверху, МРТ-снимки) и форме мозга (снизу, компьютерные модели) у новорожденных детей разной степени зрелости (измеряемой как возраст младенца на момент сканирования).

Результаты оказались неожиданными. Оказалось, что именно эта сложность формы, а не величина мозга, позволяет с высокой точностью определить возраст младенца. Погрешность составила всего около четырех дней. Этот же показатель эффективно выявлял признаки преждевременных родов, которые не были заметны при стандартных измерениях объема.

Исследование также подтвердило влияние генетики. Мозг близнецов, особенно идентичных, имел более похожую форму, чем у неродственных детей. Компьютерный алгоритм, анализируя только форму, смог с очень высокой вероятностью определить, какие дети являются близнецами.

Это открытие меняет взгляд на раннее развитие. Получается, что процесс усложнения формы мозга — его «складывание» в извилины — это ключевой маркер здорового созревания в первые недели жизни. Сейчас ученые изучают, можно ли применять этот метод для ранней диагностики нарушений развития. Если да, то оценка формы мозга по МРТ может стать новым точным инструментом для педиатров и неврологов.