Компания, которая жестко пресекает утечки, пошла навстречу фанату, который мог не дожить до релиза своей самой любимой игры. Историю опубликовал разработчик из Ubisoft Энтони Армстронг (Anthony Armstrong) на LinkedIn. Он обратился к Rockstar с просьбой для своего родственника — большого поклонника серии GTA, который борется с раком.
Rockstar, известная своей закрытостью, в итоге удовлетворила просьбу. Сообщения в LinkedIn позже удалили, вероятно, как часть договоренностей. Весь процесс, включая сам доступ к игре, проходил под строгим NDA — соглашением о неразглашении. Это стандартная мера, чтобы ни одна деталь не просочилась в сеть до официального анонса.
Фанаты Rockstar в соцсетях поддержали такой шаг компании. Они отметили, что это продолжает традицию: в 2018 году студия аналогичным образом предоставила ранний доступ к Red Dead Redemption 2 для другого тяжелобольного поклонника. При этом, как напоминает Tech4Gamers, для всех остальных фанатов никаких исключений не будет.