Издание Tech4Gamers рассказало историю об одном нестандартном решении Rockstar Games

Компания, которая жестко пресекает утечки, пошла навстречу фанату, который мог не дожить до релиза своей самой любимой игры. Историю опубликовал разработчик из Ubisoft Энтони Армстронг (Anthony Armstrong) на LinkedIn. Он обратился к Rockstar с просьбой для своего родственника — большого поклонника серии GTA, который борется с раком.

Rockstar, известная своей закрытостью, в итоге удовлетворила просьбу. Сообщения в LinkedIn позже удалили, вероятно, как часть договоренностей. Весь процесс, включая сам доступ к игре, проходил под строгим NDA — соглашением о неразглашении. Это стандартная мера, чтобы ни одна деталь не просочилась в сеть до официального анонса.

Фанаты Rockstar в соцсетях поддержали такой шаг компании. Они отметили, что это продолжает традицию: в 2018 году студия аналогичным образом предоставила ранний доступ к Red Dead Redemption 2 для другого тяжелобольного поклонника. При этом, как напоминает Tech4Gamers, для всех остальных фанатов никаких исключений не будет.