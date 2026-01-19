Бороться с теми, кто «колхозит» фары, предложили беспрецедентно жестко — ввести штрафы 30 000 рублей вместо 500. Национальный автомобильный союз (НАС) направил инициативу об ужесточении наказаний за установку нештатных световых приборов.

За использование нештатного ксенона и светодиодов в фарах авто в России могут начать наказывать в десятки раз строже. Инициатором ужесточения выступил Национальный автомобильный союз.

В письме вице-президента НАС Антона Шапарина на имя министра МВД говорится, что организация получает много жалоб на ослепляющий свет от нелегальной оптики. Авторы инициативы указывают, что на маркетплейсах такие никем не сертифицированые комплекты стоят от 30 рублей и имеют тысячи отзывов.

По действующему КоАП за такое нарушение грозит лишь предупреждение или штраф в 500 рублей. НАС предлагает поднять планку до 30 000 рублей или ввести лишение прав на срок до шести месяцев. По их мнению, это поможет бороться с ослеплением водителей встречных и попутных машин.

Юристы, опрошенные Autonews, восприняли это предложение о резком ужесточении наказаний без энтузиазма. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Александр Холодов заявил, что у ГИБДД и сейчас достаточно механизмов для борьбы с такими нарушениями, вплоть до лишения прав. Он отметил, что активные рейды по этим нарушениям проводились около десяти лет назад, но сейчас такой острой проблемы не наблюдает.

Юристы, опрошенные Autonews, восприняли это предложение о резком ужесточении наказаний без энтузиазма. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Александр Холодов заявил, что у ГИБДД и сейчас достаточно механизмов для борьбы с такими нарушениями, вплоть до лишения прав. Он отметил, что около десяти лет назад ГАИ активно применяла такие наказания и проводила масштабные рейды, но сейчас острой необходимости в ужесточении за такие нарушения не видит.

Автоюрист Сергей Смирнов усомнился, что проблема носит массовый характер. По его мнению, она касается в основном старых автомобилей, владельцев которых не устраивает штатный свет, и небольшой части молодых водителей.

Его коллега Дмитрий Славнов и вовсе заявил, что не сталкивался с подобными жалобами лет десять. Он согласился, что штраф стоит повысить, но назвал сумму в 30 000 рублей чрезмерной. По его мнению, адекватным был бы штраф в 15-20 тысяч.