Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Мошенники придумали новый способ обмана с поиском попутчиков
МВД предупредило о новой схеме мошенников, которые используют поиск попутчиков для хищения денег. Преступники предлагают совместные поездки из отдаленных населенных пунктов.

Вместо попутчика в дальнюю дорогу можно найти мошенника. В МВД рассказали о новой уловке, на которую стали ловить людей в интернете.

 

Схема проста. Преступники ищут жертв в чатах и сообществах для поиска попутчиков. Они специально предлагают маршруты из отдаленных или труднодоступных городов — это выглядит более естественно.

После того как человек откликается на объявление, мошенник просит продолжить разговор в мессенджере. Там под предлогом бронирования места или предоплаты он отправляет ссылку.

Это фишинговая ссылка. Перейдя по ней и введя данные карты, человек рискует лишиться денег.

В МВД советуют россиянам заранее планировать поездки и обращаться только к официальным перевозчикам.

#безопасность #мошенники #фишинг #мвд #поездки
Источник: ria.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
8
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
8
Dimensity 9600 может заменить Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в китайских флагманских смартфонах
1
Польская соляная шахта Величка благодаря внедрению ИИ-ассистентов ставит рекорды посещаемости
+
Live Science: Космос может быть «липкой жидкостью», а не пустым пространством
+
Тайна сохранности 800-летней мумии в Китае раскрыта учёными Фуданьского университета
+
Ученые расшифровали геном ДНК вымершего шерстистого носорога возрастом свыше 14 000 лет
+
Popular Mechanics: Физики расширили применение первого закона термодинамики
+
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
4
Ryzen 9 9950X3D2 с двойным кэшем 3D V-Cache протестирован на матплате для оверклокеров в Geekbench
+
Впервые представлены HD-кадры полностью изолированного от внешнего мира племени из Амазонии
3
AMD постарается удерживать стоимость видеокарт максимально низкой в условиях дефицита памяти
+
Сотни Porsche и BMW в России заглохли после удаленной блокировки
7
Science: Китайский телескоп FAST обнаружил доказательства двойного происхождения радиовсплесков
+
Popular Mechanics: В США представили прототип шестерён работающих без механического зацепления
2
Intel может выпустить процессоры Bartlett Lake-S с 10 и 12 производительными ядрами для LGA-1700
+
Червоточины Эйнштейна вместо туннелей в пространстве могут быть мостами во времени
+
Зафиксировано сразу три новых случая выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
10
DLSS 4.5 на RTX 3080 снижает fps в Cyberpunk 2077 на фоне DLSS 4 и 3
1
Патч KB5074109 для Windows 11 снижает fps в играх и приводит к чёрному экрану на некоторых ПК
3

Популярные статьи

«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
15
От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
2
Как дедушка Леший праздники сборками сверхбюджетных ПК отмечал. Часть 1: Intel
5

Сейчас обсуждают

Александр Еремеев
18:46
1% low и 0.1% low на почиканной винде офиоенно так выше... Не везде, но выше.
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
Китя.
18:42
Помню дед писал что у него память может 4300 трепло. 4 плашки по 8gb они на такой частоте расплавятся как килька в банке без продува. надо мощные радиаторы. а лучше вообще 2 плашки по 16GB. и мат плат...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нассал на голову опущенному Непрану
18:18
Чденосос -5600 и 5600x отличается только частотой.У меня частота выше чем у 5600х на фиксе а не на бусте
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нассал на голову опущенному Непрану
18:12
Ждет полотера поди
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Непранов щекастая шлюха
18:08
Сидит он,прижухнулся крыса ухахаха минусит и ждет подмоги или удаления
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Все опустили непрашку -он питар и жывотное
18:06
именно так.щекотряс не должен тут поя иметь
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Все опустили непрашку -он питар и жывотное
18:05
Непрашка .ты куда ушел.Попуск щекотрясный
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
newceyre
18:04
Люди в своём большинстве глупые. Если смотреть кривую Гауссова распределения по IQ, то вершина купола будет примерно на 95, а от 110 в мире примерно 30 процентов людей. То есть 7 из 10 - либо глуповат...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
newceyre
18:01
А что он должен был сделать? Взорваться?)
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Китя.
17:54
Хде мой маленький гном тульский.Иди ко мне питарок.Меня тут унижают
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter