Вместо попутчика в дальнюю дорогу можно найти мошенника. В МВД рассказали о новой уловке, на которую стали ловить людей в интернете.
Схема проста. Преступники ищут жертв в чатах и сообществах для поиска попутчиков. Они специально предлагают маршруты из отдаленных или труднодоступных городов — это выглядит более естественно.
После того как человек откликается на объявление, мошенник просит продолжить разговор в мессенджере. Там под предлогом бронирования места или предоплаты он отправляет ссылку.
Это фишинговая ссылка. Перейдя по ней и введя данные карты, человек рискует лишиться денег.
В МВД советуют россиянам заранее планировать поездки и обращаться только к официальным перевозчикам.