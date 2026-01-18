МВД предупредило о новой схеме мошенников, которые используют поиск попутчиков для хищения денег. Преступники предлагают совместные поездки из отдаленных населенных пунктов.

Вместо попутчика в дальнюю дорогу можно найти мошенника. В МВД рассказали о новой уловке, на которую стали ловить людей в интернете.

Схема проста. Преступники ищут жертв в чатах и сообществах для поиска попутчиков. Они специально предлагают маршруты из отдаленных или труднодоступных городов — это выглядит более естественно.

После того как человек откликается на объявление, мошенник просит продолжить разговор в мессенджере. Там под предлогом бронирования места или предоплаты он отправляет ссылку.

Это фишинговая ссылка. Перейдя по ней и введя данные карты, человек рискует лишиться денег.

В МВД советуют россиянам заранее планировать поездки и обращаться только к официальным перевозчикам.