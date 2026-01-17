Один из прототипов iPhone 18 Pro имеет фронтальную камеру, расположенную в верхнем левом углу экрана. При этом все компоненты системы Face ID спрятаны за OLED-панелью. Информация основана на слухах, и финальный дизайн может измениться.

Новые утечки о дизайне будущих iPhone показывают нестандартный подход. Речь идет о перемещении фронтальной камеры и полном скрытии модуля Face ID.

Источник в Weibo под ником Smart Pikachu сообщает об одном из прототипов iPhone 18 Pro. Согласно этим данным, фронтальная камера в устройстве выполнена в виде небольшого отверстия. Расположили его не по центру, а в верхнем левом углу экрана. Весь модуль Face ID при этом находится под поверхностью OLED-дисплея.

Такой шаг логичен — Apple давно хочет убрать с экрана все вырезы. Но расположение камеры именно в углу выглядит неожиданно. Более ранние предположения склонялись к центральному размещению. Новый вариант напоминает решения Samsung в серии Galaxy S10, только с другой стороны.

Важный момент: это лишь один из тестовых образцов. Компания почти наверняка испытывает сразу несколько вариантов дизайна параллельно. Ранее появлялась информация о тестировании производственных линий для iPhone 18, что обычно происходит на финальных стадиях. Однако это не значит, что в серию пойдет именно этот прототип с угловой камерой.

Главный технологический вопрос — как работает Face ID под дисплеем. Слухи указывают на применение специального микропрозрачного стекла. Точность и скорость работы этой системы станут ясны только после официального представления смартфонов.