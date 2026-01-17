Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
iPhone 18 Pro может получить фронтальную камеру в углу экрана
Один из прототипов iPhone 18 Pro имеет фронтальную камеру, расположенную в верхнем левом углу экрана. При этом все компоненты системы Face ID спрятаны за OLED-панелью. Информация основана на слухах, и финальный дизайн может измениться.

Новые утечки о дизайне будущих iPhone показывают нестандартный подход. Речь идет о перемещении фронтальной камеры и полном скрытии модуля Face ID. 

Источник в Weibo под ником Smart Pikachu сообщает об одном из прототипов iPhone 18 Pro. Согласно этим данным, фронтальная камера в устройстве выполнена в виде небольшого отверстия. Расположили его не по центру, а в верхнем левом углу экрана. Весь модуль Face ID при этом находится под поверхностью OLED-дисплея.

Такой шаг логичен — Apple давно хочет убрать с экрана все вырезы. Но расположение камеры именно в углу выглядит неожиданно. Более ранние предположения склонялись к центральному размещению. Новый вариант напоминает решения Samsung в серии Galaxy S10, только с другой стороны.

Важный момент: это лишь один из тестовых образцов. Компания почти наверняка испытывает сразу несколько вариантов дизайна параллельно. Ранее появлялась информация о тестировании производственных линий для iPhone 18, что обычно происходит на финальных стадиях. Однако это не значит, что в серию пойдет именно этот прототип с угловой камерой.

Главный технологический вопрос — как работает Face ID под дисплеем. Слухи указывают на применение специального микропрозрачного стекла. Точность и скорость работы этой системы станут ясны только после официального представления смартфонов.

#смартфоны #apple #слухи #face id #iphone 18 pro #камера под дисплеем
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Дмитрий Малинин
14:40
Почему с 9800X3D все проблемы, а с 7800X3D всё четко получается? Как-то подозрительно это всё!
Зафиксировано сразу три новых случая выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
Bernigan
13:44
Так правильно что за скам нужно банить, админы поняли что дед подделал тест, чем он всегда и занимался ещё со времен 6600, а может и раньше, ну и выпнули его, но говно не тонет, скоро всплывёт
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
13:43
Так этот дед тест еще подделал его сразу и хлопнули.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
RangerXP
13:42
Ну наконец-то Интел наигрались в NPU и в рост числа бесполезных мелких ядер и стали делать обычные ЦПУ здорового человека.
Intel Core 300 Wildcat Lake получат до 6 ядер ЦП, 2 графических ядра ГП и медленный NPU
Bernigan
13:41
Жесть, ну и говно это 5600 оказывается
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Bernigan
13:39
Говоришь хороший как первый? Норм, надо заценить, мне тоже первый понравился, а этот автор вечно ноет как и все на этом сайте, это сайт нытиков и амдботов
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
Никита Абсалямов
13:10
Хм... данный файтинг выходил на аркадном железе Sega Model2, игровой приставке Sega Saturn и ПК... у убогого хлама с алика очень не очень с эмуляцией этих систем, они на ПК то еле эмулируются - так чт...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Roditch
12:55
Это уже американец. Возможно имеет какое-то отношение к британским учёным.
Popular Mechanics: В США представили прототип шестерён работающих без механического зацепления
Garthar
12:48
Фильм лучше 2, но хуже первого. Не смотря на тотальный хейт обзорщиков вполне смотрибелен.
«Аватар: Пламя и пепел» — субъективное мнение о фильме
max1024
12:37
В коэффициенте только цифры пугают от перехода "2600 dram:fcb ratio 13:1, а после 2600 44:3" 44:3 как раз 14.67 получается т.е правильный делитель. В остальном настройки описаты в статье т.е фикс на ...
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
