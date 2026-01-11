Данные космического телескопа Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope) преподнесли астрономам новую загадку. Ученые обнаружили несколько объектов, которые обладают характеристиками разных классов галактик одновременно, что не укладывается в текущие модели.
Группа астрономов под руководством Хаоцзина Яня (Haojing Yan) из Университета Миссури (University of Missouri) изучила архивные данные телескопа. Они нашли девять небольших и компактных космических объектов. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что в их центрах, судя по спектрам, нет активных сверхмассивных черных дыр. При этом они и не являются квазарами — ярчайшими объектами во Вселенной, питаемыми такими дырами.
Исследователи назвали находку «галактиками утконосами». Янь объяснил, что аналогия связана с трудностью классификации, как и в случае с утконосом — животным, сочетающим признаки млекопитающих, птиц и рептилий.
Спектры этих галактик узкие и резкие. Это указывает на относительно медленное движение газа в них, что нехарактерно для объектов с активными ядрами. При этом на снимках они не выглядят как точечные источники света.
По одной из версий, это может быть ранее неизвестный тип звездообразующих галактик, существовавших в ранней Вселенной. Однако даже эта гипотеза вызывает вопросы. Телескоп Уэбба обладает высокой разрешающей способностью, но эти объекты выглядят слишком маленькими и компактными для галактик на таком расстоянии.
Это открытие, как отметил Янь, ставит перед космологами фундаментальные вопросы. Возможно, самые первые галактики формировались не в ходе хаотичных слияний, а более спокойно, и телескоп Уэбба впервые это увидел. Для проверки гипотез ученым потребуются новые наблюдения, которые телескоп, как ожидается, сможет провести в ближайшие годы.