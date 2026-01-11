Сайт Конференция
Global_Chronicles
«Галактики утконосы» с очень необычными свойствами обнаружены телескопом Джеймса Уэбба
Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил девять необычных галактик, которые не соответствуют ни одной известной классификации. Астрономы назвали их «галактиками утконосами» из-за странного сочетания характеристик, которое может потребовать пересмотра теорий формирования галактик.

Данные космического телескопа Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope) преподнесли астрономам новую загадку. Ученые обнаружили несколько объектов, которые обладают характеристиками разных классов галактик одновременно, что не укладывается в текущие модели.

 

Группа астрономов под руководством Хаоцзина Яня (Haojing Yan) из Университета Миссури (University of Missouri) изучила архивные данные телескопа. Они нашли девять небольших и компактных космических объектов. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что в их центрах, судя по спектрам, нет активных сверхмассивных черных дыр. При этом они и не являются квазарами — ярчайшими объектами во Вселенной, питаемыми такими дырами.

Исследователи назвали находку «галактиками утконосами». Янь объяснил, что аналогия связана с трудностью классификации, как и в случае с утконосом — животным, сочетающим признаки млекопитающих, птиц и рептилий.

Спектры этих галактик узкие и резкие. Это указывает на относительно медленное движение газа в них, что нехарактерно для объектов с активными ядрами. При этом на снимках они не выглядят как точечные источники света.

По одной из версий, это может быть ранее неизвестный тип звездообразующих галактик, существовавших в ранней Вселенной. Однако даже эта гипотеза вызывает вопросы. Телескоп Уэбба обладает высокой разрешающей способностью, но эти объекты выглядят слишком маленькими и компактными для галактик на таком расстоянии.

Это открытие, как отметил Янь, ставит перед космологами фундаментальные вопросы. Возможно, самые первые галактики формировались не в ходе хаотичных слияний, а более спокойно, и телескоп Уэбба впервые это увидел. Для проверки гипотез ученым потребуются новые наблюдения, которые телескоп, как ожидается, сможет провести в ближайшие годы.

#астрономия #галактики #открытие #телескоп джеймса уэбба #live science #формирование галактик #галактики утконосы
Источник: livescience.com
