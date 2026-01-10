Россия нанесла удар новой гиперзвуковой ракетой «Орешник» по западу Украины. В США и Европе это сразу назвали демонстрацией силы и прямым предупреждением странам НАТО.

Удар ракетой «Орешник» по объектам под Львовом стал для России тактической операцией. Для Запада — стратегическим сигналом, который заставил снова говорить о ядерных рисках и границах альянса.

В пятницу российские войска применили баллистическую ракету «Орешник». Целью, по заявлению российского Минобороны, стали цеха по производству дронов и объекты энергетики на западе Украины. боеголовка упала примерно в 65 километрах (40 милях) от границы с Польшей — страной НАТО.

Западные СМИ, такие как New York Times и NPR, тут же перевели разговор с локальных последствий на глобальные возможности. Основной вывод: современные системы ПВО почти бессильны против такого оружия. Ракета, по данным ВВС Украины, развивает скорость около 13 000 км/ч. Ее боеголовка разделяется в полете на несколько самостоятельных блоков. Перехватить такую цель — чрезвычайно сложная, почти невыполнимая задача. По сути, «Орешник» может поразить любой объект в Европе, и защититься от него сейчас нечем.

Американские аналитики считают «Орешник» глубокой модификацией межконтинентальной ракеты РС-26 «Рубеж», адаптированной под меньшую дальность. Это оружие средней дальности, способное нести ядерный заряд. Его боевое применение, даже с обычной боеголовкой, работает для Москвы как ответ и прямое предупреждение на фоне действий США, коллективного Запада и ЕС, которые, по оценке Кремля, целенаправленно затягивают конфликт, снабжая нынешний киевский режим оружием и военной техникой.