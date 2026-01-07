Спрос на 2-нм производственный процесс TSMC оказался значительно выше, чем прогнозировалось. Согласно данным инсайдеров, число успешных проектов на этой технологии в полтора раза превышает аналогичный показатель для предыдущего 3-нм процесса.

Переход на более тонкие техпроцессы — это всегда ажиотаж. Но данные о новом 2-нм процессе TSMC, по мнению издания WCCFTech, показывают, что нынешний спрос бьет все ожидания.

Инсайдер под ником @jukan05 со ссылкой на аналитиков JPMorgan и Morgan Stanley сообщает: число завершенных проектов на технологии N2 (2 нм) в 1,5 раза превышает количество проектов, которые TSMC вела по процессу N3 (3 нм). Иными словами, интерес к новой литографии на 50% выше. Этот 3-нм процесс сейчас используют Apple, Qualcomm и MediaTek для своих флагманских чипов.

Основной драйвер спроса — бум искусственного интеллекта. TSMC рассчитывает сохранить 95% доли на рынке ИИ-ускорителей. Ожидается, что к концу 2026 года ежемесячный выпуск 2-нм пластин достигнет 140 тысяч штук. Выручка от N2, по прогнозам, уже к третьему кварталу 2026 года обгонит суммарные доходы от 5-нм и 3-нм техпроцессов.

В очереди за мощностями стоят все ключевые игроки. Apple, по слухам, забронировала более половины стартовых мощностей под свои будущие процессоры A20 и M6. При этом, как отмечает инсайдер, даже компания Intel (Intel Corporation), активно продвигающая собственную технологию 18A, также изучает возможность заказа у TSMC для части продуктов.

Qualcomm (Qualcomm Incorporated) и MediaTek (MediaTek Inc.) планируют выпустить свои 2-нм чипы примерно в то же время, что и Apple. Им может помочь переход на немного усовершенствованную версию процесса — N2P. Впрочем, в ближайшие годы TSMC, судя по всему, останется бесспорным лидером в области передового производства.