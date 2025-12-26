Сбербанк впервые провел пробную сделку по выдаче кредита под залог криптовалюты.

В российской финансовой системе появился любопытный прецедент. Крупнейший банк страны начал экспериментировать с криптовалютой не как со спекулятивным активом, а как с реальным обеспечением для кредита.

Заемщиком в этой пробной, пилотной сделке стало АО «Интелион дата» — компания, которая занимается майнингом. В качестве залога она предоставила банку добытую цифровую валюту. Для ее хранения Сбербанк задействовал собственное решение на базе «Рутокен», что должно гарантировать сохранность актива на весь срок кредита.

Заместитель председателя правления банка Анатолий Попов прямо заявил, что такая сделка — это тест. Ее цель — отработать механизмы работы с цифровым обеспечением. Полученный опыт, по мнению Сбера, может даже лечь в основу будущих регуляторных правил.

Этому пилоту предшествовало заявление самого Попова о том, что Сбер рассматривает такую возможность. Действия банка идут параллельно с движением регулятора: ЦБ РФ как раз подготовил концепцию регулирования крипторынка. Позиция ЦБ остается осторожной — он называет криптовалюты высокорисковым инструментом. Однако теперь регулятор готов обсуждать, как пустить на этот рынок инвесторов.

Получается, Сбербанк действует с оглядкой на регулятора, но на шаг впереди. Банк пробует технологии, пока в правительстве думают над законами.