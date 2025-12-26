Сайт Конференция
Global_Chronicles
Дочерняя компания Geely начала выпуск чипа AD1000 мощностью 512 TOPS с масштабированием до 2048 TOPS
Дочерняя компания Geely, SiEngine, начала серийное производство чипов для автономного вождения. Ее решение позволяет создавать системы мощностью до 2048 TOPS, конкурируя с NVIDIA и Xpeng.

В гонке за автономностью важно не только собрать данные, но и быстро их обработать. Китайские разработчики чипов наращивают вычислительную мощь для этой задачи. 

26 декабря компания SiEngine, созданная при участии Geely и Arm China, начала серийный выпуск своих процессоров серии «StarLight». Это 7-нм чипы, созданные специально для продвинутых систем помощи водителю (ADAS). Платформа основана на двух решениях: флагманском AD1000 и более доступном AD800.

Производитель заявляет, что AD1000 уже обогнал многих международных конкурентов по ряду параметров. Речь о скорости работы центрального процессора, возможностях обработки изображений и объеме памяти. Сам по себе этот чип выдает до 512 триллионов операций в секунду (TOPS).

Но главная фишка в масштабировании. SiEngine предлагает объединять до четырех чипов AD1000 в единую систему. В таком виде ее суммарная производительность достигает тех самых 2048 TOPS. Пропускная способность памяти при этом составит 204 ГБ/с.

Для сравнения: система в 2048 TOPS — это уровень топовых решений на рынке чипов для автономного вождения. Мощнее только связка чипов в новейшей платформе Xpeng (2250 TOPS). Чип Nvidia AG Thor, который выбрала Xiaomi, дает 700 TOPS. А процессор в Tesla — около 720 TOPS.

При этом SiEngine не забыла и о безопасности. Архитектура включает аппаратный модуль защиты, поддерживающий современные стандарты шифрования.

Компания уже поставляет чипы многим автопроизводителям, включая Geely, Volvo и Volkswagen. Теперь у них появился новый, более мощный инструмент для создания систем автономного вождения. Вопрос в том, как быстро эта производительность позволит реализовать более сложные функции автопилота.

#автопилот #geely #7 нм #adas #2048 tops #siengine #автомобильные чипы
Источник: carnewschina.com
Написать комментарий (0)
