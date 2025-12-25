Южнокорейская LG Chem (LG Energy Solution) продала американские активы своего строящегося завода по производству аккумуляторов японской Honda. Сумма сделки составила 2,86 миллиарда долларов.

Пока одни автопроизводители сворачивают проекты по электромобилям, другие, наоборот, укрепляют свои позиции. Honda делает серьезную ставку, чтобы не зависеть от сторонних поставщиков батарей.

LG Energy Solution, дочерняя компания LG Chem, объявила о продаже. Активы строящегося завода в штате Огайо, США, теперь принадлежат американскому подразделению Honda. Сумма сделки — 2,86 миллиарда долларов. Важный нюанс: в неё не вошли земля и оборудование.

При этом завод изначально был совместным предприятием. В 2022 году Honda и LGES договорились вместе вложить в него 4,4 миллиарда долларов. Источники уверяют, что продажа активов не означает роспуск этого альянса. Цель — повысить операционную эффективность.

Запуск производства запланировали на следующий год. Honda видит в этом долгосрочную инвестицию. Приобретение даёт компании больше гибкости для удовлетворения разных потребностей в батареях — не только для электромобилей, но и для гибридов.

Для LG Chem это уже вторая громкая новость за короткое время. Неделей ранее стало известно, что Ford разорвал с ней контракт на поставку аккумуляторов. А другой южнокорейский производитель, SK On, также свернул совместный проект с Ford в США.