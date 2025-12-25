Компания Ubisoft восстановила работу онлайн-серверов для консольной версии Far Cry 2

Поклонники классики от Ubisoft получили неожиданный подарок.

Оказалось, что серверы для сетевой игры в Far Cry 2 на Xbox 360 снова в строю. Компания Ubisoft провела работы по их восстановлению, но не стала афишировать это событие. Фактически, она перезапустила их незаметно для широкой публики.

Теперь те, у кого осталась приставка Xbox 360 и копия игры, могут снова испытать ее многопользовательские режимы. Far Cry 2 вышла в 2008 году и долгое время считалась эталоном экшена в открытом мире. Возвращение ее сетевой составляющей — редкий случай поддержки легального онлайн-сообщества для игры, выпущенной более полутора десятилетий назад.

Это решение выглядит жестом доброй воли со стороны издателя. При этом оно также позволяет сохранить часть игровой истории, которая часто уходит в небытие после отключения серверов.