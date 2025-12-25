Сайт Конференция
Global_Chronicles
BAIC выпустила первый в Китае серийный грузовик на жидком водороде с запасом хода в 1000 км
Китайская компания BAIC Group начала серийное производство тяжелого грузовика на альтернативных источниках энергии. Модель BEACON уникальна возможностью работать на жидком водороде — раньше такое применяли только в ракетах.

Китайский автопром сделал серьезную заявку в сегменте тяжелого коммерческого транспорта. Речь не просто об электромобиле.

Новый грузовик BAIC Futian BEACON предлагает три варианта силовой установки: чистая электроэнергия, газообразный или жидкий водород. Именно последний вариант стал главной инновацией. Технологию хранения водорода в сжиженном состоянии до этого массово использовали разве что в аэрокосмической отрасли.

Здесь же ее применили для грузоперевозок. Заправка бака жидким водородом занимает около 15 минут. Этого хватает на путь длиной более 1000 километров. Для сравнения, версия с розеткой поддерживает мегаваттную зарядку: 8 минут у розетки — и можно проехать 100 км.

BAIC Futian BEACON позиционируется как «умное авто». У трака есть облачные сервисы, обновления по воздуху и система помощи водителю, которая использует камеры, радары и лидар, распознавая множество сценариев на дороге.

При этом внутри оборудовано широкое спальное место и даже голосовой помощник, что для грузового автомобиля пока редкость.

#китай #коммерческий транспорт #водородный грузовик #жидкий водород #baic futian
Источник: ithome.com
Сейчас обсуждают

Johan_WTF
14:24
Автор, а какой прирост фпс ты ожидал на заведомо слабом железе, и PCIe 3.0 в твоём случае не была "бутылочным горлышком" для твоей RTX3060
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
linux4ever
14:10
Вот драйвер для линукса. На твоём 6.8 работает: https://github.com/kda2210/nvidia-340-ubuntu-24.04
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
Василий Некрасов
14:04
Мдяя мужик, конечно кто во что горазд. Но из топовых у меня были abit x38 quad gt, есть до сих пор с 2009 asus p6t7ws supercomputer, и в 2019 году купил себе очень редкую 999 штук выпущено у меня 650...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Dentarg
14:04
В целом, бывает такое. Я так проф. экран купил за 70 тыс, а не за 700. Сейчас уже ближе к ляму. Кто-то ноликом ошибся забивая прайс. Но толку это форсить? Опыт не повторить. Кто-то и биткойн кошельки ...
Счастливчик купил ПК с RTX 5090 и 9800X3D в паре с 64 ГБ DDR5 в разы дешевле его реальной цены
Dentarg
13:58
Мошенники на страже финансовой грамотности и критического мышления, прокачивают софтскилз и выпиливают совковое безусловное послушание. Но курс обучения стоит дорого.
В МВД рассказали о новой версии мошеннической схемы «фейк-босс»
aoxoa1
13:55
Ну такое, при низких ценах максимум экспорта устраивать, как будто она в недрах бесконечна. Буржуи хлопают в ладоши.
Bloomberg: Экспорт российской нефти достиг рекордных объёмов за последние два года
slikts
13:49
Самое главное в СЖО это экран на помпе!
TRYX выпустила систему жидкостного охлаждения STAGE 360 ARGB с двойным «экраном-сценой»
IRanPast
13:45
Дай поржать в очередной раз
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
IRanPast
13:44
Скользкий тип )))
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
Главврач ПНД "Три кукушки",где лечат шизов Чимбала и Бернигана
13:40
Это шутка такая была ??))
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
