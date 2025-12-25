Китайская компания BAIC Group начала серийное производство тяжелого грузовика на альтернативных источниках энергии. Модель BEACON уникальна возможностью работать на жидком водороде — раньше такое применяли только в ракетах.

Китайский автопром сделал серьезную заявку в сегменте тяжелого коммерческого транспорта. Речь не просто об электромобиле.

Новый грузовик BAIC Futian BEACON предлагает три варианта силовой установки: чистая электроэнергия, газообразный или жидкий водород. Именно последний вариант стал главной инновацией. Технологию хранения водорода в сжиженном состоянии до этого массово использовали разве что в аэрокосмической отрасли.

Здесь же ее применили для грузоперевозок. Заправка бака жидким водородом занимает около 15 минут. Этого хватает на путь длиной более 1000 километров. Для сравнения, версия с розеткой поддерживает мегаваттную зарядку: 8 минут у розетки — и можно проехать 100 км.

BAIC Futian BEACON позиционируется как «умное авто». У трака есть облачные сервисы, обновления по воздуху и система помощи водителю, которая использует камеры, радары и лидар, распознавая множество сценариев на дороге.

При этом внутри оборудовано широкое спальное место и даже голосовой помощник, что для грузового автомобиля пока редкость.