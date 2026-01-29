Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
На Курской АЭС-2 началась заливка бетона фундамента энергоблока №3
Об этом сообщил губернатор региона.

Строительство крупных атомных электростанций было и будет ресурсозатратным во всех аспектах процессом, поэтому каждый новый большой этап всеми причастными к их возведению отмечается отдельно. Так, сегодня губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о старте процесса заливки фундаментной плиты энергоблока №3 Курской АЭС-2.

Источник изображения: Telegram-канал Александра Хинштейна.

После того, как фундамент энергоблока затвердеет, на нём уже можно будет начать возводить сам энергоблок со всем оборудованием и коммуникациями.

Источник изображения: Telegram-канал Александра Хинштейна.

Отметим, что энергоблоки Курской АЭС-2 строятся постепенно. Так, первый энергоблок станции в начале года уже начал выдавать электроэнергию в Единую энергосистему России.

Напомним, что Курская АЭС-2 строится как замещающая атомная электростанция для первой Курской АЭС. На новой станции устанавливаются передовые ядерные реакторы типа ВВЭР-ТОИ, являющиеся на сегодняшний день самыми мощными российскими ядерными энергетическими реакторами водо-водяного типа.

#россия #технологии #техника #экономика #промышленность #наука #энергетика #атомная энергетика
+
Написать комментарий (0)
