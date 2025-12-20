Первый полет легкомоторного самолета ЛМС-901 «Байкал» с российским двигателем ВК-800 запланирован на ближайшее время. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

В российском авиастроении наметился важный этап. Скоро в небо в своей окончательной конфигурации поднимется новый региональный самолет.

Опытные образцы и самолета «Байкал», и двигателя ВК-800 уже созданы. Это факт. При этом сам силовой агрегат уже проверяли в деле — его испытывали на летающей лаборатории, которой послужил Як-40. Сейчас программа вышла на финальную стадию. Идут сертификационные испытания. По сути, все готово к главному событию.

Накануне Владимир Путин, отвечая на вопросы, отметил острую потребность страны в самолете для местных воздушных линий. Девятиместный «Байкал» — это и есть ответ на этот запрос. Его прямая задача — заменить легендарный, но безнадежно устаревший Ан-2, в народе известный как «кукурузник».

Первый раз «Байкал» поднялся в воздух несколько лет тому назад – в январе 22-го. Но тогда он летал с импортным двигателем. Теперь же речь идет о полностью российской силовой установке. Это ключевой шаг к независимости от поставок из-за рубежа. Ожидание подходит к концу, и в небо скоро взлетит уже серийный вариант.