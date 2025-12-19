Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Китай подключит отдаленные районы Бразилии к интернету через свою спутниковую группировку
Китайская компания SpaceSail, разработавшая низкоорбитальную спутниковую группировку Qianfan, подписала соглашение с Бразилией о предоставлении спутникового интернета

В глобальной гонке за спутниковым интернетом появился новый маршрут, который ведет прямиком в отдаленные регионы Бразилии. Китайская спутниковая группировка Qianfan, до недавнего времени работавшая в тестовом режиме, готовится к своему первому крупному международному контракту.

Глава администрации президента Бразилии Руи Коста (Rui Costa) официально подтвердил сроки. Китайская компания SpaceSail, разработавшая группировку Qianfan, начнет коммерческую эксплуатацию в Бразилии в первой половине 2026 года. Это не просто бизнес, а решение острой социальной проблемы — цифрового разрыва внутри этой южноамериканской страны.

С технической стороны проект опирается на уже работающую сеть. Группировка Qianfan — первая крупная коммерческая низкоорбитальная сеть Китая. С августа 2024 года на орбиту вывели уже 108 спутников. Это дает необходимую инфраструктуру для покрытия обширной территории Амазонии и других труднодоступных районов Бразилии.

При этом партнером со стороны Бразилии выступает не частный оператор, а государственная телекоммуникационная компания Telebras. Это показывает, что правительство страны делает ставку именно на китайское решение для национальной задачи всеобщего подключения.

Параллельно стороны развивают и научное сотрудничество — создают совместную лабораторию радиоастрономии. Однако главное сегодня — именно интернет-проект. Он превращает китайскую спутниковую группировку из национального проекта в игрока на глобальном рынке телекоммуникаций, где доминируют американские компании.

Для Бразилии это шанс быстро ликвидировать цифровое неравенство. Для Китая — стратегический шаг по экспорту своих космических технологий и укреплению влияния в регионе. 
#китай #бразилия #спутниковый интернет #qianfan #низкоорбитальные спутники #spacesail
Источник: globaltimes.cn
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл GTX 1660 Super всего за $8 в комиссионном магазине
3
Легендарную GeForce GTX 1080 Ti проверили в AAA-играх 2025 года
+
Геймерам необходимо обновить BIOS матплаты для возможности играть в Valorant
+
ТАСС: Во избежание ситуаций наподобие «дела Долиной», нужна страховка сделок при покупке квартир
2
Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
+
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
2
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
16
Бесплатный VPN для Chrome тайно собирал конфиденциальные данные пользователей
1
Tom's Hardware: Тайвань хочет запретить экспорт самых передовых чипов TSMC в США
1
Honda обновила седан Accord для 2026 модельного года
+
Ученые подтвердили, что Арктика на Аляске горит как никогда за последние 3000 лет
3
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
5
Археологи в узорах на древней керамике увидели первые свидетельства математики до изобретения чисел
+
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
4
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
4
В НАТО заявили, что после изменения политики США военная помощь Украине не сократилась
2
Провал попытки изъятия российских активов лег новым бременем на кошельки европейцев
+
В Минпромторге определили сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем
4
Moore Threads представила в Китае игровой GPU с 50-кратным ростом трассировки лучей и чип для ИИ
+
Якутский город Покровск стал самым холодным местом на Земле за прошедшие сутки
1

Популярные статьи

«Тихая ночь, смертельная ночь» (2025): очередное «переосмысление» классического молодежного слэшера
+
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
7

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
16:47
Я думаю , из за такого прироста рисковать не стоит. 200 ФПС или 210, какая разница?
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
MriS
16:10
«отказаться от Windows 11 еще на год» 24H2 год назад вышла 😁 Нафиг старье устанавливать.
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Parlous
16:05
Ты два раза обделался. Шварценеггер гражданин Австрии. ria.ru/person/arnold-shvartsenegger Но ты упорно можешь доказывать обратное. Так же как и то, что PocketBook в твоём личном понимании не какляци...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Roamville
15:23
В каком месте они украинские? Это примерно как сейчас Шварценеггера упорно австрияком считать...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Владимир
14:42
я не думал и я рюский ващет) у украины в обще нет этой машины, мотивации к познаниям такие как есть у меня о этой машине. Физюляж блин.... корыто) тогда уж я скажу. А вот корабли из новой морской док...
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
Parlous
14:28
самый смешной последний абзац, все недруги сша крутят пальцем у виска и смеются над тупыми американцами, с другой стороны стартап нашел новый способ воровства денег пентагоном. вчера новость была - Пе...
Американский стартап планирует создать 50 тысяч военных роботов к 2027 году
IRanPast
14:15
Не радуют нас наши недоблогеры
В Германии оснастят фрегаты F127 сразу 96 пусковыми установками для ракет
_x86_64s
14:02
Моя рыдать, кто его стриг, а самое главное чем его брили)))))))))))))))) все кривое и косое, а мы еще к его скриншотам придираемся, вполне нормальные скрины)))
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Malfoi
13:56
6 военных новостей подряд. Сайту пора менять вывески. Новостей про технологии и софт ничтожно мало.
В Германии оснастят фрегаты F127 сразу 96 пусковыми установками для ракет
сергей гришин
13:48
...вес будущей БМП в 42 тонны... Т-80?
Польша может представить прототип тяжёлой БМП Ratel уже в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter