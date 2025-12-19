Китайская компания SpaceSail, разработавшая низкоорбитальную спутниковую группировку Qianfan, подписала соглашение с Бразилией о предоставлении спутникового интернета

В глобальной гонке за спутниковым интернетом появился новый маршрут, который ведет прямиком в отдаленные регионы Бразилии. Китайская спутниковая группировка Qianfan, до недавнего времени работавшая в тестовом режиме, готовится к своему первому крупному международному контракту.

Глава администрации президента Бразилии Руи Коста (Rui Costa) официально подтвердил сроки. Китайская компания SpaceSail, разработавшая группировку Qianfan, начнет коммерческую эксплуатацию в Бразилии в первой половине 2026 года. Это не просто бизнес, а решение острой социальной проблемы — цифрового разрыва внутри этой южноамериканской страны.

С технической стороны проект опирается на уже работающую сеть. Группировка Qianfan — первая крупная коммерческая низкоорбитальная сеть Китая. С августа 2024 года на орбиту вывели уже 108 спутников. Это дает необходимую инфраструктуру для покрытия обширной территории Амазонии и других труднодоступных районов Бразилии.

При этом партнером со стороны Бразилии выступает не частный оператор, а государственная телекоммуникационная компания Telebras. Это показывает, что правительство страны делает ставку именно на китайское решение для национальной задачи всеобщего подключения.

Параллельно стороны развивают и научное сотрудничество — создают совместную лабораторию радиоастрономии. Однако главное сегодня — именно интернет-проект. Он превращает китайскую спутниковую группировку из национального проекта в игрока на глобальном рынке телекоммуникаций, где доминируют американские компании.

Для Бразилии это шанс быстро ликвидировать цифровое неравенство. Для Китая — стратегический шаг по экспорту своих космических технологий и укреплению влияния в регионе.