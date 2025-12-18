Новое исследование показало, что мозг обрабатывает ярко воображенные человеком события почти так же, как реальный опыт.

Одно из старейших и наиболее влиятельных научно-популярных изданий в мире – Popular Mechanics – на своем сайте сообщило об исследовании, которое ставит под сомнение привычную границу между реальностью и фантазией. Ученые выяснили: наш мозг способен извлекать уроки и формировать устойчивые предпочтения на основе событий, которые никогда не происходили, а были лишь ярко представлены.

Международная команда учёных из Университета Колорадо в Боулдере (University of Colorado Boulder) и Института Макса Планка (Max Planck Institute) в Германии провела эксперимент с использованием МРТ.

Перед началом исследования каждый из пятидесяти участников самостоятельно составил персональный список. В него вошли тридцать реальных людей — от близких друзей и коллег до малознакомых или нейтральных персон. Задача была ранжировать их по степени личной симпатии, от самой приятной до наименее приятной.

Затем, находясь в аппарате МРТ, участники получали нейтральное имя из середины своего же списка. Им давали восемь секунд, чтобы как можно ярче представить либо положительный, либо отрицательный опыт общения с этим человеком. Ключевой момент: выбранные для визуализации люди были именно теми, с кем у участника не было яркого реального опыта — они занимали средние, нейтральные позиции в рейтинге симпатии.

Результат удивил. После сессии воображения люди начинали явно отдавать предпочтение тем, с кем они «пережили» в мыслях хороший опыт. И это несмотря на то, что реальной встречи никогда не было.

Ключ к разгадке нашелся в активности мозга. Когда воображаемый опыт превосходил ожидания (ученые называют это «положительной ошибкой прогнозирования»), сильно активировались две зоны. Первая — вентральный стриатум (ventral striatum), центр системы вознаграждения. Вторая — дорсомедиальная префронтальная кора (dorsomedial prefrontal cortex), связанная с памятью. Проще говоря, мозг обрабатывал яркую фантазию почти как реальное приятное событие и «записывал» этот урок.

«Это говорит о том, что воображение не пассивно», — объясняет ведущий автор исследования Арома Дабас (Aroma Dabas). — «Оно может активно формировать наши ожидания и выбор».

Это открытие имеет далеко идущие практические последствия. С одной стороны, оно объясняет, как позитивная визуализация будущих событий может реально влиять на мотивацию. С другой — дает научную основу для терапии. Например, при лечении фобий человек может безопасно «проживать» пугающие ситуации в воображении, постепенно меняя реакцию мозга.

При этом механизм работает в обе стороны. Для людей с тревогой или депрессией навязчивые негативные образы могут так же прочно закреплять страх и формировать устойчивое стремление избегать определенных ситуаций или действий. Понимание этой нейронной связи — шаг к тому, чтобы научиться управлять ею.