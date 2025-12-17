Компания Amazon (Amazon.com, Inc.) ведет переговоры о крупной инвестиции в OpenAI. Сумма может составить 10 миллиардов долларов.

Гонка за влияние в сфере искусственного интеллекта выходит на новый уровень. Ключевой игрок рынка может сменить технологического партнера по «железу».

По данным издания The Information, Amazon планирует вложить в OpenAI 10 миллиардов долларов. Эта инвестиция станет частью более широкой стратегической сделки. Важным условием, скорее всего, будет обязательство OpenAI использовать для обучения своих моделей чипы Trainium — собственные разработки Amazon.

Trainium — это ASIC, то есть специализированный процессор, созданный исключительно для задач машинного обучения. Он считается одним из главных конкурентов чипов NVIDIA на рынке, наряду с TPU от Google (Google LLC). Для Amazon такой шаг — возможность серьезно усилить позиции своего «железа» на внешнем рынке, получив в качестве клиента самого известного разработчика ИИ. Для OpenAI это означает не только деньги, но и доступ к огромным вычислительным мощностям альтернативного поставщика перед IPO.

OpenAI уже сотрудничает с множеством гигантов: Microsoft Corporation, NVIDIA Corporation, Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Добавление Amazon в этот список показывает общий тренд. Крупные технологические компании все активнее развивают собственные чипы, чтобы снизить зависимость от NVIDIA и оптимизировать затраты. Если сделка состоится, Trainium получит мощнейшую рекламу, а архитектурный ландшафт индустрии ИИ станет еще более конкурентным.