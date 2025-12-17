Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
OpenAI планирует использовать AI-чипы Amazon Trainium в рамках сделки на $10 миллиардов
Компания Amazon (Amazon.com, Inc.) ведет переговоры о крупной инвестиции в OpenAI. Сумма может составить 10 миллиардов долларов.

Гонка за влияние в сфере искусственного интеллекта выходит на новый уровень. Ключевой игрок рынка может сменить технологического партнера по «железу».

По данным издания The Information, Amazon планирует вложить в OpenAI 10 миллиардов долларов. Эта инвестиция станет частью более широкой стратегической сделки. Важным условием, скорее всего, будет обязательство OpenAI использовать для обучения своих моделей чипы Trainium — собственные разработки Amazon.

Trainium — это ASIC, то есть специализированный процессор, созданный исключительно для задач машинного обучения. Он считается одним из главных конкурентов чипов NVIDIA на рынке, наряду с TPU от Google (Google LLC). Для Amazon такой шаг — возможность серьезно усилить позиции своего «железа» на внешнем рынке, получив в качестве клиента самого известного разработчика ИИ. Для OpenAI это означает не только деньги, но и доступ к огромным вычислительным мощностям альтернативного поставщика перед IPO.

OpenAI уже сотрудничает с множеством гигантов: Microsoft Corporation, NVIDIA Corporation, Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Добавление Amazon в этот список показывает общий тренд. Крупные технологические компании все активнее развивают собственные чипы, чтобы снизить зависимость от NVIDIA и оптимизировать затраты. Если сделка состоится, Trainium получит мощнейшую рекламу, а архитектурный ландшафт индустрии ИИ станет еще более конкурентным.

#nvidia #чипы #openai #ии #инвестиции #amazon #trainium
Источник: theinformation.com
Никита Абсалямов
00:03
"...И был глубокий эконом, То есть умел судить о том, Как государство богатеет, И чем живет, и почему Не нужно золота ему, Когда простой продукт имеет..." - побольше о себе думайте, поменьше о "хозяев...
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
zerohexen
23:48
"Я много мелочных и жалких людей встречал на своём веку... Но чтоб таких..." я тебе секрет открою одной из сторон капитализма, это экономия на всем. а с учетом производства в сотни и тысячи устройств ...
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
Андрей Трубников
23:34
Аналогично. Только обновляюсь от билда к билду. Сейчас актуальная Windows 11 25h2
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Андрей Трубников
23:20
У меня Windows 11 25h2 (билд 10.0.26200.7462)- полёт нормальный. Работает стабильно и без сбоев.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Felix
22:55
Статья - огонь, как по мне. А тема повествования реально волнующая)
Игры с PlayStation 3 на PlayStation 5 — тихий анонс с огромными последствиями
x41
22:52
А что с оверклоакой случилось? Чумбу переименовали и Данте. И декабрь на инглише.
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
ЛехаСектоид
22:49
собака лает караван идёт
В мессенджере MAX зарегистрировались 75 млн пользователей
Владимир
22:44
Нет, тут новый вход запилили, и что-то там пошло не так, и ники переименовали в БД сайта
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
linux4ever
22:43
Забавно то, что на нормальных ресурсах использование твинков запрещено.
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Владимир
22:42
чимбала переименовали )))
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
