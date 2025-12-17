Тайваньская компания TSMC начала массовое производство 2-нм чипов, используя новую архитектуру транзисторов GAA. Этот технологический прорыв позволил преодолеть ограничения прежних процессов и обеспечил компании статус мирового лидера в этой сфере.

В гонке за нанометрами настал решающий момент, полагает издание Wccftech. Выход на рынок первых 2-нм чипов означает не просто уменьшение размера, а смену фундаментальной технологии производства.

TSMC уперлась в технологический предел своей прежней 3-нм технологии, основанной на архитектуре FinFET. Чтобы двигаться дальше, понадобилась новая база — Gate-All-Around (GAA). Если упростить, ключевое изменение в том, что управляющий элемент транзистора теперь контактирует с проводящим каналом не с трех сторон, а со всех. Это дает инженерам гораздо более точный контроль над током и резко снижает бесполезные утечки энергии.

Результат оказался весомым. Чипы на 2-нм GAA от TSMC показывают прирост производительности на 10-15% при том же энергопотреблении. Альтернатива — снизить энергозатраты на 25-30%, сохранив прежнюю скорость. Такое предложение устроило ключевых клиентов, включая Apple, Qualcomm и AMD.

Спрос стал взрывным. Согласно сообщениям тайваньского издания United Daily News, все производственные мощности TSMC под 2-нм чипы уже расписаны на весь 2026 год. Apple, по слухам, забрала больше половины начального объема для своих будущих процессоров. Чтобы удовлетворить спрос, TSMC расширяет производство, планируя инвестировать в строительство новых фабрик десятки миллиардов долларов.

При этом у TSMC уже есть прямой конкурент. Samsung начала массовое производство по своей версии 2-нм GAA раньше. Однако, по имеющимся данным, ее показатели эффективности и плотности пока не столь впечатляющи. Похоже, TSMC сделала ставку не на первенство в анонсе, а на отточенность и качество нового техпроцесса, что и позволило ей закрепить лидерство на старте.