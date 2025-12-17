Компания Warner Bros Discovery отказалась от предложения Paramount о поглощении за 108,4 млрд долларов. Несмотря на внушительную сумму, превышающую предложение Netflix в 72 млрд, в Warner Bros усомнились в надежности финансирования сделки. Приоритет отдали сотрудничеству с Netflix.

В мире медиа-слияний и поглощений разыгралась нешуточная драма: гигант индустрии Warner Bros Discovery сделал выбор между двумя мощными претендентами. И выбор оказался неожиданным.

Еще в октябре Warner Bros Discovery объявила о готовности рассмотреть предложения о продаже. Интерес проявили многие, в том числе Paramount. Ситуация обострилась 5 декабря, когда Warner Bros объявила о договоренности с Netflix: стриминговый сервис готов был заплатить 72 млрд долларов за кино- и стриминговый бизнес компании.

В ответ Paramount подняла ставку — предложила целых 108,4 млрд долларов за всю компанию, включая телеканалы. Сумма впечатляющая: почти на 36 млрд больше, чем у Netflix. Но в Warner Bros решили, что деньги — не главный аргумент.

Ключевая причина отказа — сомнения в том, что Paramount сумеет надежно профинансировать сделку. В компании посчитали предложение рискованным и предпочли более предсказуемый вариант с Netflix.

При этом Warner Bros старается успокоить партнеров и зрителей: глава Netflix Тед Сарандос заверил, что студия сохранит независимость, а фильмы по‑прежнему будут демонстрироваться в кинотеатрах. Впрочем, регулирующие органы США и ЕС наверняка пристально изучат сделку — слишком уж значимы ее участники для медиарынка.