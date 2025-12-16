Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Дефицит памяти DRAM поднимет цены на комплектующие для смартфонов до 25%
Кризис с поставками памяти DRAM напрямую ударит по рынку смартфонов. Согласно прогнозам Counterpoint Research, стоимость комплектующих для устройств может вырасти на четверть, а глобальные поставки в 2026 году снизятся. Сильнее всего пострадают бюджетные модели и китайские производители.

Возврат слотов для карт памяти и урезание оперативки до 4 ГБ — такие меры предлагали производители, чтобы справиться с дорогой памятью DRAM. Похоже, этого окажется мало. Аналитики считают, что удар по рынку уже неизбежен.

Новые расчеты Counterpoint Research выглядят неутешительно. Из-за роста цен на DRAM себестоимость сборки смартфонов резко поползет вверх. Для бюджетных моделей дешевле $200 рост составит до 25%. Средний сегмент подорожает на 15%, флагманы — на 10%. В итоге мировой рынок может просесть на 2,6% в 2026 году.

Сильнее всего это ударит по сегменту самых доступных моделей. Их себестоимость, по словам директора по исследованиям MS Hwang, уже выросла на 20-30% с начала года. Такие телефоны и так делают с огромными компромиссами в железе. Дальше будет хуже.

Производителям придется идти на хитрости, говорит старший аналитик Шенхао Бай (Shenhao Bai). В ход пойдет упрощение: менее качественные камеры, отказ от перископического зума, удешевление дисплеев и динамиков. Кто-то будет повторно использовать старые компоненты, оставляя новинки только для топовых линеек.

При этом позиции гигантов — Apple и Samsung — останутся наиболее устойчивыми. У них есть запас прочности, чтобы маневрировать между долей рынка и прибылью, отмечает аналитик Ян Ван (Yang Wang). Остальным, особенно китайским брендам, придется туго. Им просто не хватит финансовой гибкости.

Кризис затронет и ноутбуки — там тоже могут массово перейти на базовые конфигурации с 8 ГБ ОЗУ. Прогнозы по срокам стабилизации разнятся: в Sapphire обещают улучшения через полгода, но другие отчеты рисуют картину дефицита аж до конца 2027-го. Пользователям дешевых устройств стоит готовиться к тому, что за те же деньги они будут получать все менее интересный продукт.

#смартфоны #apple #samsung #оперативная память #dram #озу #дефицит памяти #цены на комплектующие
Источник: counterpointresearch.com
Сейчас обсуждают

Oxygen89
17:33
судя по количеству дизлайков эти дурачки сидят на windows 95
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Roditch
17:25
780 долларов + налог.
Sony и Anicorn выпустили механические часы к 30-летию PlayStation
Иван Куцаров
17:24
Современный Американский учебник, написанный сильной, а также независимой, 150 килограммовой Афроамериканской выпускницей института кафедры Несчастных Угнетённых Меньшинств?
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов
Dentarg
17:14
Да ладно, хайп Чиа пересидели, и тут всё норм будет. Обновляться нужно в спокойном темпе когда всё тихо. В предыдущие пару лет так и было, даже видюхи стали нормально стоить, курс валют не особо скака...
Эксперты сообщают о резком повышении контрактных цен на HDD-накопители
Dentarg
17:05
Это какие? Единственный случай, когда система настойчиво хотела Microsoft Store - поддержка файлов .heic штатной смотрелкой.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Dentarg
17:01
Тут фишка отечественного менталитета. На западном форуме если кто-то задал вопрос, ему может ответить спец божественного уровня, причём дать прямой ответ с пошаговой инструкцией даже на банальное. А т...
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
slikts
17:01
Вам что время девать НЕКУДА, что разную ахинею пишите, минусуете! Явно проблемы с головой или школьники, а ещё хуже - "звёзды ЕГЭ".
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Рой Макелрой
16:57
Не позорьтесь, мистер Автор статьи! Книгу почитайте вместе с учебником американской истории)
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов
Roditch
16:56
Вероятнее всего по времени затопления местности, на которой стоит стена. Приняли за базу что стену построили до затопления и обозначили возраст 7800 лет. А по факту - это дата от 7800 лет. Стене может...
У побережья Франции обнаружили затопленную стену возрастом 7800 лет
Dentarg
16:51
Нормально с ним всё. Тут половина школьников сидит на сереньких FSP со штампованной решёткой и разноцветными проводами и критикуют даже Ролс-Ройсы.
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
