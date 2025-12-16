Кризис с поставками памяти DRAM напрямую ударит по рынку смартфонов. Согласно прогнозам Counterpoint Research, стоимость комплектующих для устройств может вырасти на четверть, а глобальные поставки в 2026 году снизятся. Сильнее всего пострадают бюджетные модели и китайские производители.

Возврат слотов для карт памяти и урезание оперативки до 4 ГБ — такие меры предлагали производители, чтобы справиться с дорогой памятью DRAM. Похоже, этого окажется мало. Аналитики считают, что удар по рынку уже неизбежен.

Новые расчеты Counterpoint Research выглядят неутешительно. Из-за роста цен на DRAM себестоимость сборки смартфонов резко поползет вверх. Для бюджетных моделей дешевле $200 рост составит до 25%. Средний сегмент подорожает на 15%, флагманы — на 10%. В итоге мировой рынок может просесть на 2,6% в 2026 году.

Сильнее всего это ударит по сегменту самых доступных моделей. Их себестоимость, по словам директора по исследованиям MS Hwang, уже выросла на 20-30% с начала года. Такие телефоны и так делают с огромными компромиссами в железе. Дальше будет хуже.

Производителям придется идти на хитрости, говорит старший аналитик Шенхао Бай (Shenhao Bai). В ход пойдет упрощение: менее качественные камеры, отказ от перископического зума, удешевление дисплеев и динамиков. Кто-то будет повторно использовать старые компоненты, оставляя новинки только для топовых линеек.

При этом позиции гигантов — Apple и Samsung — останутся наиболее устойчивыми. У них есть запас прочности, чтобы маневрировать между долей рынка и прибылью, отмечает аналитик Ян Ван (Yang Wang). Остальным, особенно китайским брендам, придется туго. Им просто не хватит финансовой гибкости.