В Юго-западном научно-исследовательском институте (Southwest Research Institute, США) начала работу лаборатория NOUR (Nebula Origins Unified Research laboratory). Ее цель — экспериментально воспроизвести условия, которые существовали в космосе еще до формирования Солнечной системы.

Представьте бескрайние ледяные пустыни в глубинах космоса, где рождаются первые кирпичики будущих миров. Именно такие условия теперь можно воссоздать на Земле — в новой лаборатории, которая взялась за одну из главных загадок астрономии.

Лаборатория исследований происхождения туманностей Вселенной (Nebula Origins Unified Research laboratory, NOUR) при Юго‑западном научно‑исследовательском институте начала работу под руководством доктора Данны Касим (Dr. Danna Qasim). Ее команда будет моделировать процессы, которые миллиарды лет назад привели к появлению планет.

В распоряжении ученых — две вакуумные камеры. Первая имитирует темные межзвездные облака: там температура едва превышает абсолютный ноль, а на ледяных пылинках формируются органические молекулы. Вторая камера воспроизводит воздействие звездного ультрафиолета на эти льды — так возникают соединения, близкие к компонентам ДНК и РНК.

Почему это важно? Данные лаборатории помогут миссиям НАСА — например, программе «От Луны до Марса» (Moon to Mars). Чтобы планировать полеты к другим планетам, нужно понимать, как распределяются вода и органические вещества в космосе.

Первые эксперименты сосредоточатся на сере и фосфоре. Эти элементы — основа известной нам жизни, и ученые хотят выяснить, как они попали в «строительные блоки» планет. Кроме моделирования, лаборатория будет анализировать реальные образцы: лунный грунт, материал с астероидов и комет, а в перспективе — с Марса. Для этого применяют жидкостную хроматографию‑масс‑спектрометрию.

Результаты могут выйти за рамки чистой науки. Изучая химический состав допланетных сред, специалисты смогут точнее определять, где стоит искать признаки жизни. Они научатся отличать соединения, возникшие в результате биологических процессов, от тех, что появились еще на ранних этапах формирования планет. По сути, ученые составляют подробную карту химических превращений — от космической пыли до потенциальных обитаемых миров.