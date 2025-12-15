4:Loop — это кооперативный шутер для четырех игроков с механиками roguelike и временной петлей, который финансирует и издает PlayStation.

PlayStore продолжает пополнять портфель игр для своего сервиса, и новый проект выглядит как серьезная заявка. За ним стоит знакомое имя, обещающее особый подход к кооперативному экшену.

Игра называется 4:Loop. Это не просто очередной шутер. Четверо игроков объединяются в научно-фантастической вселенной, чтобы уничтожить могущественный инопланетный корабль. И тут в дело вступает петля. Концепция roguelike с временной петлей означает, что после гибели команда начинает попытку заново, но с накопленным опытом и снаряжением.

Майк Бут, руководитель разработки в Bad Robot Games, объясняет суть. Игроки должны экспериментировать, комбинируя разные стили и инструменты. Одни прохождения могут дать настолько удачную сборку, что игра буквально «ломается» в пользу команды. Бут прямо говорит: его привлекает такая творческая импровизация. Он хочет дать игрокам пространство для хитрых тактических решений, которые можно придумывать вместе с друзьями. Повторные прохождения в этом контексте — не наказание, а возможность пробовать новые пути к цели.





Проект получает финансирование и издательскую поддержку от PlayStation. Это часть более широкой стратегии компании по развитию игр как онлайн-сервисов. 4:Loop с ее упором на повторяемость и командное творчество попадает в эту концепцию почти идеально.