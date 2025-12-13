Швейцария сократит заказ на американские истребители пятого поколения F-35A. Причина — дополнительная цена в 610 миллионов долларов, которую запросили США.

Швейцарская бережливость столкнулась с американскими ценами на оборону. Берн предпочел сократить заказ, а не доплачивать.

Переговоры летом не дали результата. Швейцария хотела получить 36 истребителей Lockheed Martin F-35A (со стандартным взлётом и посадкой) по фиксированной цене, как было оговорено изначально. Но США заявили, что из-за инфляции, роста стоимости сырья и сбоев в цепях поставок им пришлось поднять цену. Дополнительные расходы для Берна оценили примерно в $610 миллионов.

Швейцарское министерство обороны назвало такое развитие событий финансово нецелесообразным. В итоге они решили закупить не 36 машин, а «максимальное» количество в рамках уже утвержденного бюджета. Этот бюджет составляет 6 миллиардов швейцарских франков, или около $7,5 миллиардов. Точное новое количество самолетов пока не озвучивают.

При этом формально американцы своих правил не нарушили. В специальном примечании к контракту, известном как «Примечание 55», еще на старте прописали важный нюанс. Там указано, что фиксированная цена в итоговом контракте может отличаться от первоначальной оценки. То есть инфляционный риск изначально лежал на покупателе. Швейцария это знала, но теперь, столкнувшись с реальным ростом затрат, решила действовать по-своему — просто купить меньше.