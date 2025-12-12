Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Почти 50% организаций в этом году отказывается от новогоднего корпоратива
Почти половина российских компаний (49%) не планирует проводить новогодний корпоратив. Основная причина — нехватка средств, которые руководство направляет на операционные нужды.

Новый год все ближе, а у работодателей — совсем не праздничное настроение. Многие уже подсчитали бюджет и решили: корпоративный праздник в этом году не потянуть.

49 % российских компаний в этом году обойдутся без новогоднего корпоратива. Такие данные получил опрос компании «Актион финансы» — в нем поучаствовали более 500 финансовых специалистов из разных отраслей. Главная причина — деньги. Точнее, их отсутствие. 31% респондентов честно признались, что все свободные средства уходят на текущие проекты и «операционку».

При этом многие компании ищут альтернативы. Каждая пятая (18%) вместо шумного банкета предпочитает сделать подарки, выплатить премии или устроить небольшой тимбилдинг без застолья. Такой подход обычно дешевле, а некоторые сотрудники сами просят заменить праздник деньгами.

Среди других причин отказа — кризисы и сокращения (17%), невыполнение финансовых планов (11%) или просто отсутствие интереса к мероприятию со стороны руководства и коллектива (по 8%). Сложности с самой организацией волнуют лишь 7% опрошенных.

Эксперты отмечают, что в условиях удаленной работы и распределенных команд традиционный корпоратив зачастую теряет смысл. Люди из разных городов и стран редко видят друг друга вживую. В итоге компании сокращают «символические» траты на бренд, выбирая более практичные способы поощрения.

#опрос #праздник #новогодний корпоратив
Источник: vedomosti.ru
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Bernigan
21:19
Че то там ничего такого делать не нужно, а что, для тебя это было достижением каким то? Ну ещё бы, с деменцией то тяжко, тебе даже медаль можно дать, - "Первому дементному деду скачавшему оптискейлер"
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Lubitel 32
21:14
Всегда был их фанатом еще со времен True Original Rome. После них всякие варкрафты и ккнд умерли для меня (хотя Red Alert даже утюгом из меня не выжечь). А тут такие новости, жаль что там всякие санкц...
Юбилей Total War обернулся фейерверком анонсов — от Medieval III до Warhammer 40k
aoxoa1
21:09
память откровенное дерьмо, у меня кингбанки легко 6000 30-36-36 1.33в работают, твой тридент просто днище если честно
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
20:53
а что так сразу плевать? отмаз не прокатил... двуличная мpaзь? Тут вижу, тут не вижу
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Bernigan
20:50
Мне плевать, у меня нет 4000 серии, и в принципе на генератор плевать, т к я ему ДЛСС бы предпочёл. А что там, кому менять, я хз, и мне пофиг, FG вроде всегда был на 4000 серии, 4X можно сделать? Что ...
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
20:47
Ты #издишь, как всегда. Как вам с 4ххх хуанг нассал в ипало, только ручками менять dll, что генератор заработал. Тебе понравилось?
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Котяк Учёный
20:44
Asus если что, сделали rog 6/7 где после обновления андроида, случался перегрев видеочипа. Этот перегрев убивал шлейф. Как понимаете, меняли за деньги, ибо с момента релиза смартфона прошло два года. ...
Asus запросила у владельца проблемной RTX 5090 около $1700 за замену видеокарты из-за микродефекта
Bernigan
20:43
У XeSS просто 2 версии, одна программная, другая аппаратная, которая далеко не во всех играх, а программная во многих, и она выглядит как дно. А ФСР 4 эт чисто программная фигня которую можно и в int8...
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
20:30
Дегенepaт конченный, чтоб тот же xess нормально работал он должен запускаться на вк intel, так же и FSR 4 работает нормально только на видеокарте 9ХХХ. А на куях вас Хуанг постоянно катает со своими в...
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
20:25
Долбaeб, а тебе голоса в твоей голове наговаривают, про сгоревшие процы АМД?
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
