Почти половина российских компаний (49%) не планирует проводить новогодний корпоратив. Основная причина — нехватка средств, которые руководство направляет на операционные нужды.

Новый год все ближе, а у работодателей — совсем не праздничное настроение. Многие уже подсчитали бюджет и решили: корпоративный праздник в этом году не потянуть.

49 % российских компаний в этом году обойдутся без новогоднего корпоратива. Такие данные получил опрос компании «Актион финансы» — в нем поучаствовали более 500 финансовых специалистов из разных отраслей. Главная причина — деньги. Точнее, их отсутствие. 31% респондентов честно признались, что все свободные средства уходят на текущие проекты и «операционку».

При этом многие компании ищут альтернативы. Каждая пятая (18%) вместо шумного банкета предпочитает сделать подарки, выплатить премии или устроить небольшой тимбилдинг без застолья. Такой подход обычно дешевле, а некоторые сотрудники сами просят заменить праздник деньгами.

Среди других причин отказа — кризисы и сокращения (17%), невыполнение финансовых планов (11%) или просто отсутствие интереса к мероприятию со стороны руководства и коллектива (по 8%). Сложности с самой организацией волнуют лишь 7% опрошенных.

Эксперты отмечают, что в условиях удаленной работы и распределенных команд традиционный корпоратив зачастую теряет смысл. Люди из разных городов и стран редко видят друг друга вживую. В итоге компании сокращают «символические» траты на бренд, выбирая более практичные способы поощрения.