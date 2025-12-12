В сети появился скрипт RemoveWindowsAI, который позволяет отключить все встроенные функции искусственного интеллекта в Windows 11. Инструмент работает с помощью PowerShell и дает пользователям графическое меню для точечного выбора функций, которые они хотят убрать.

Microsoft активно встраивает ИИ в свою операционную систему, и не всем это нравится. Если вы относитесь к тем, кто предпочитает сам решать, как работает компьютер, вам может пригодиться новый инструмент.

RemoveWindowsAI — это, по сути, набор команд для PowerShell. Он создает простой графический интерфейс со списком всех модулей ИИ, которые можно деактивировать. Рядом с каждым пунктом есть пояснение: что именно отключается и к каким последствиям это приведет. Это помогает не нажать что-то наугад.

Скрипт работает с реестром, системными службами и настройками. Он умеет отключать главные «фишки» вроде Copilot и функции Recall, которая записывает все действия на компьютере. При этом разработчик сознательно ограничил работу стабильными версиями Windows 11, игнорируя тестовые сборки Insider. Так он избегает проблем с быстро меняющимся кодом.

Но не все можно выключить автоматом. Некоторые вещи вроде Gaming Copilot или ИИ-эффектов Windows Studio требуют ручной настройки в конкретных приложениях. Для них автор сделал отдельное руководство. Получается комбинированный подход: скрипт делает, что может, а для остального дает четкую инструкцию.

Ключевая особенность — возможность отката. В интерфейсе есть переключатели, и любое изменение можно легко отменить. Это страховка для тех, кто хочет поэкспериментировать, но боится сломать систему.

Разработчик обещает, что будет добавлять в скрипт новые функции ИИ по мере их появления в стабильных обновлениях Windows. Идея в том, чтобы дать пользователям структурированный и, что важно, обратимый способ выключить весь тот «интеллект», который Microsoft встраивает в систему по умолчанию.