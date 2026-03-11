Сайт Конференция
Nacvark
Bloomberg: Запуск лунного модуля SpaceX в 2028 году могут перенести из-за технических проблем
Проект уже отстаёт от первоначального графика примерно на 2 года

Проект компании SpaceX по созданию лунного посадочного модуля специально для миссий Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) с большой вероятностью столкнётся с новыми задержками из-за многочисленных технических проблем. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на отчёт правительственного аудита.Источник изображения: SpaceXSpaceX уже не укладываются в срок высадки на Луну в июне 2027 года, из-за чего NASA перенесла миссию на 2028 года. Тем не менее, остаётся непонятным, удастся ли компании успеть в эти сроки подготовить свой лунный модуль. Компания Blue Origin также работает над собственным лунным модулем, но сталкивается с аналогичными трудностями в разработке.

В отчёте Управления генерального инспектора NASA говорится, что любые технические проблемы SpaceX, вызванные неполадками в ходе плановых испытаний и тестированием новых технологий, могут отсрочить запуск лунного модуля. Правительственные аудиторы считают наиболее важным элементом испытаний лунного модуля демонстрацию возможности дозаправки аппарата на орбите, поскольку её придётся неоднократно повторять. При этом акцентируется внимание на том, что исправность модуля имеет критическую значимость, ведь провал миссии может закончиться трагично: NASA не сможет спасти застрявших в космосе астронавтов.

В настоящее время NASA сосредотачивает все свои усилия на том, чтобы осуществить высадку на Луну уже в 2028 году. Однако всё зависит от того, смогут ли SpaceX и Blue Origin своевременно обеспечить астронавтам техническую возможность для этой миссии.

#сша #spacex #nasa
Источник: bloomberg.com
