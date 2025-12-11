По данным исследования, почти 46% россиян рассчитывают, что их личные финансы улучшатся в 2026 году

Финансовые планы и опасения россиян на ближайшее будущее разделились почти поровну. Исследование фиксирует два основных лагеря: умеренно оптимистичный и скорее пессимистичный.

Опрос, который провел Webbankir в ноябре-декабре среди трех тысяч человек по всей стране, дал четкую картину. 45,9% респондентов все же надеются на улучшение своего благосостояния в будущем году. Самой популярной причиной для таких ожиданий стало повышение зарплаты — на него указали 27,3% участников.

Но есть и другая сторона. Целых 33% опрошенных, то есть каждый третий, полагают, что их финансы, наоборот, ухудшатся. Еще 21% не ждет никаких изменений — ни к лучшему, ни к худшему.

Среди тех, кто верит в рост, стратегии разные. Почти каждый десятый (9,9%) делает ставку на пассивный доход: вклады, инвестиции или аренду недвижимости. Для 10,7% ключ к финансовому спокойствию — закрытие кредитов. Кто-то планирует больше работать: на подработки рассчитывают 9,5% россиян. Есть и те, кто ждет помощи от государства — рост социальных выплат видят важным фактором 8,7% респондентов.