Геологи из Университета Осло (University of Oslo) представили результаты масштабного моделирования, охватившего 400 миллионов лет земной истории. Оказалось, что со стороны Тихого океана планета теряет тепло значительно быстрее, чем противоположное, где сосредоточены крупные массивы суши.

Глубинное тепло Земли, та самая энергия, что двигает континенты и вызывает извержения, медленно рассеивается в пространстве. Но этот процесс больше похож не на равномерное остывание яблока, а на странную игру, где правила пишет география.

Команда из Университета Осло (University of Oslo) построила детальную компьютерную модель. Они разбили поверхность планеты на сетку и проследили, как тепло из недр уходило в космос на протяжении последних 400 миллионов лет. Для чистоты эксперимента мир мысленно разделили на два полушария: Африканское, где сосредоточены Европа, Азия и Африка, и Тихоокеанское, которое по сути и есть гигантский океан с тонкими краями материков.

Итог расчетов оказался наглядным. Тихоокеанская сторона за это время остыла примерно на 500С сильнее. Почему? Механика проста, но масштабна. Толстая континентальная кора — это мощный изолятор, природное одеяло, которое запирает тепло внутри. А океаническая литосфера под тем же Тихим океаном тонкая и молодая. Ее пронизывают разломы, через которые тепло уходит прямо в холодную океанскую воду. Эта вода, в свою очередь, действует как гигантский охладитель.

Накопленные потери тепла мантией (океанической и континентальной) за последние 400 миллионов лет. Регионы над Тихоокеанской и Африканской крупными провинциями с низкой скоростью сдвига показаны синими и оранжевыми линиями. Светлые пунктирные меридианы обозначают разделение Тихоокеанского и Африканского полушарий

При этом в данных обнаружился любопытный парадокс. Тихоокеанское полушарие остыло больше, но тектоническая активность там всегда была выше. Плиты двигались быстрее — а это обычно признак более горячей и подвижной мантии под ними. Это противоречие намекает на сложное прошлое. Возможно, сотни миллионов лет назад, до расхождения континентов, на месте Тихого океана тоже существовала сплошная суша, которая лучше сохраняла тепло. Модель, охватившая почти вдвое больший срок, чем предыдущие, помогает увидеть эту тепловую асимметрию в полном масштабе. Суть в том, что сама структура планеты — распределение материков и океанов — задает неравномерный сценарий ее остывания.