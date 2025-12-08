Продажи видеокарт в России осенью 2025 года показали многократный рост. Ритейлеры и аналитики фиксируют всплеск спроса, который связывают с популярностью нейросетей и страхом покупателей перед грядущим подорожанием.

Рынок обычной электроники в России замедляется, но один сегмент демонстрирует обратную динамику. Спрос на видеокарты для ПК вырос в несколько раз, и ключевая причина — не только в играх.

Ритейлеры приводят конкретные цифры. На маркетплейсе Wildberries продажи видеокарт этой осенью по сравнению с летом подскочили на 124% в штучном выражении. В Санкт-Петербурге оборот и вовсе взлетел в девять раз. В «М.Видео-Эльдорадо» за тот же период отмечают рост на 20%, а если брать первые три квартала текущего года целиком, то прирост к аналогичному периоду года минувшего составил уже 60%. На «Авито» осенние продажи выросли на 64% в годовом сравнении, а спрос на некоторые модели Nvidia GeForce увеличился на 70%.

Этот ажиотаж резко контрастирует с общим рынком электроники: продажи смартфонов, планшетов и ноутбуков, по данным аналитиков, за год упали примерно на 20%.

Почему видеокарты — исключение? Эксперты и ритейлеры видят два ключевых фактора. Во-первых, рынок наконец насыщается после прошлых кризисов. Поставки нормализовались, с дефицитом было покончено, и товар стал более доступен. Но главный катализатор — мировой бум искусственного интеллекта. Он создал бешеный спрос на чипы памяти и мощные GPU для дата-центров. Производители переключают мощности на эти дорогие компоненты, что ведет к дефициту и росту себестоимости обычных видеокарт. По данным производителя Fplus, за год они в России уже подорожали на 15-20%.

Покупатели это видят и действуют на опережение. Многие, особенно те, кто работает с графикой или машинным обучением, начинают приобретать карты сейчас, опасаясь дальнейшего роста цен и возможного дефицита. Часть пользователей, пытаясь сэкономить, переходит на предыдущие поколения видеокарт или более бюджетные китайские аналоги. В целом рынок демонстрирует четкую логику: пока мир инвестирует в инфраструктуру для ИИ, рядовые пользователи и профессионалы пытаются защитить себя от последствий этого бума, вкладываясь в доступное «железо» сегодня.