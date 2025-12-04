Наблюдения за межзвездной кометой 3I/ATLAS показали необычную активность на ее поверхности. Ученые предполагают, что это могут быть извержения ледяных криовулканов, что ставит под вопрос стандартные модели формирования комет.

Комета 3I/ATLAS, второй известный гость из другой звездной системы, продолжает удивлять. Сначала она прославилась как одна из самых быстрых. Теперь, как сообщает очень авторитетное интернет-издание PopSci, данные наблюдений указывают на возможность ледяных извержений на ее поверхности — явление, которое может заставить пересмотреть теорию формирования подобных объектов.

Несколько месяцев назад, когда комета находилась примерно в 186 миллионах миль от Солнца, приборы наблюдателей зафиксировали необычное поведение. Яркость 3I/ATLAS показала резкий и при этом продолжительный всплеск. Анализ данных исключил версию с кратковременным взрывом. Вместо этого ученые увидели устойчивый высокий уровень свечения, который могло вызвать только крупное событие — например, извержение, затронувшее значительную часть поверхности.

Ученые считают, что самое вероятное объяснение — криовулканизм. Это аналог земного вулканизма, но вместо раскаленной лавы из недр тела вырываются вода, аммиак, метан или другие летучие вещества в жидкой или газовой фазе. Такие процессы хорошо известны на ледяных спутниках вроде Европы или Энцелада, но для комет они считаются большой редкостью.

Для межзвездной кометы это было бы и вовсе уникально. У 3I/ATLAS, в отличие от многих «местных» комет, нет толстой защитной пылевой мантии. Это может объяснить, почему даже не самое мощное извержение привело к такому заметному и долгому всплеску яркости.

Дополнительные данные по спектру показали, что материал поверхности кометы похож на углистый хондрит — древний тип метеоритов, богатых металлами вроде железа и никеля. Предварительная гипотеза ученых такова: солнечный нагрев растопил лед, вода вступила в реакцию с микроскопическими металлическими частицами внутри породы. Это вызвало выделение энергии и газов (например, CO₂), что и привело к масштабному выбросу — тому самому криовулканическому извержению.

Если эта теория, изложенная в ожидающей рецензирования статье, верна, она ставит под сомнение стандартную модель формирования комет. Вместо относительно простой смеси льда и пыли, кометы в других звездных системах могут формироваться в более сложных и разнообразных условиях, включая значительное содержание металлов, способных к химическим реакциям.