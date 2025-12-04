Анализ показывает, что сложные клетки начали формироваться задолго до появления митохондрий

Когда на Земле появилась сложная жизнь? Ответ на этот фундаментальный вопрос, кажется, требует серьезной временной поправки — поправки ни много ни мало в целый миллиарда лет. Международная команда ученых использовала расширенную версию метода «молекулярных часов». Они проанализировали сотни видов, объединили данные генетических последовательностей с известными ископаемыми свидетельствами и построили детальное «древо жизни» с привязкой ко времени. Затем они прицельно изучили более сотни семейств генов, отвечающих за ключевые различия между простыми прокариотами (бактерии, археи) и сложными эукариотами (все растения, животные, грибы).

Результат заставил пересмотреть хронологию. Оказалось, что переход к сложности начался около 2,9 миллиарда лет назад. Это почти на целый миллиард лет раньше прежних оценок. При этом процесс был постепенным — «кумулятивная комплексификация» растянулась на огромный срок. Самое неожиданное — последовательность событий. По новой модели, названной «CALM» (Complex Archaeon, Late Mitochondrion), клеточное ядро и другие внутренние структуры эукариот сформировались намного раньше, чем митохондрии — те самые «энергостанции» клетки, чье появление раньше часто связывали со скачком в эволюции.

Более того, эти ранние этапы происходили в бескислородной среде. Митохондрии, как выяснилось, появились значительно позже, и их возникновение совпало по времени с первым серьезным повышением уровня кислорода в атмосфере Земли. Это ставит под вопрос старую догму о том, что кислород был необходимым условием для самой ранней сложной жизни. Получается, наш сложный клеточный аппарат начал собираться в глубокой древности, в океанах, где свободного кислорода еще не было.