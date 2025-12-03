Отечественный авиапром делает шаг к созданию полностью независимой от зарубежных поставок системы управления самолетом.
Испытания проходят на летно-испытательной базе в Жуковском. На борту установили российскую систему автоматического управления (САУ), которую совместно разработали инженеры концерна КРЭТ (Ростех) и компании «Яковлев». В ходе доводочных полётов лайнер уже совершил дюжину посадок, управляемый этой САУ. Все маневры, по данным Объединенной авиастроительной корпорации, выполнили с соблюдением требований к безопасности и точности.
Но живые полеты — лишь часть процесса. Перед этим специалисты провели колоссальную работу по математическому моделированию. Их виртуальный симулятор «Самолет-САУ» отработал свыше трех миллионов (!) автоматических посадок в различных, в том числе нештатных, условиях. Это позволило проверить алгоритмы на соответствие самым строгим международным нормам.
Новая САУ — не просто помощник пилота. Разработчики заявляют, что ее алгоритмы сопоставимы с системами на современных западных лайнерах. По задумке, она сможет взять на себя все управление — от директорного режима на взлете до полностью автоматической посадки.
Сертификация самого самолета SJ-100, по последним заявлениям, может завершиться к началу будущего года. Тогда же должен стартовать и серийный выпуск.