На российском самолете Sukhoi Superjet 100 начался ключевой этап испытаний. Лайнер с новой отечественной системой автоматического управления уже выполнил 12 посадок в полностью автоматическом режиме. Испытания необходимы для сертификации самолета.

Отечественный авиапром делает шаг к созданию полностью независимой от зарубежных поставок системы управления самолетом.

Испытания проходят на летно-испытательной базе в Жуковском. На борту установили российскую систему автоматического управления (САУ), которую совместно разработали инженеры концерна КРЭТ (Ростех) и компании «Яковлев». В ходе доводочных полётов лайнер уже совершил дюжину посадок, управляемый этой САУ. Все маневры, по данным Объединенной авиастроительной корпорации, выполнили с соблюдением требований к безопасности и точности.

Но живые полеты — лишь часть процесса. Перед этим специалисты провели колоссальную работу по математическому моделированию. Их виртуальный симулятор «Самолет-САУ» отработал свыше трех миллионов (!) автоматических посадок в различных, в том числе нештатных, условиях. Это позволило проверить алгоритмы на соответствие самым строгим международным нормам.

Новая САУ — не просто помощник пилота. Разработчики заявляют, что ее алгоритмы сопоставимы с системами на современных западных лайнерах. По задумке, она сможет взять на себя все управление — от директорного режима на взлете до полностью автоматической посадки.

Сертификация самого самолета SJ-100, по последним заявлениям, может завершиться к началу будущего года. Тогда же должен стартовать и серийный выпуск.