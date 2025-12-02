«Победа» подключила на своем сайте сервис «Плати частями» от Сбера. Пассажиры могут разбить стоимость билета на равные платежи и оплачивать поездку постепенно. Услуга не требует оформления кредита и дополнительных документов.

Иногда полететь нужно срочно, а тратить всю сумму за билет одним платежом не хочется или нет возможности. Теперь у «дочки» «Аэрофлота» в «Победе» появился вариант, который снимает эту проблему.

Авиакомпания подключила на свой сайт сервис «Плати частями» от Сбера. Он позволяет пассажирам разбивать стоимость билета на несколько равных платежей. Срок — до шести месяцев. Также можно выбрать и подходящий вариант осуществления платежей: раз в месяц или раз в две недели.

Первый взнос проходит сразу при бронировании, при этом подойдет любая банковская карта. Электронный билет отправляют мгновенно, а остальные платежи списываются автоматически, что избавляет от лишних напоминаний.

При этом услуга работает без кредитных проверок, без заявлений и без сбора документов. По сути, это обычная покупка, просто растянутая во времени. Это делает планирование поездок проще, особенно когда отложить полет никак не получается.