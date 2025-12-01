Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января. Опрос Superjob показал, что лишь треть россиян считает эту продолжительность оптимальной, а почти половина выступает за сокращение отдыха.

Новость о рекордно длинных январских каникулах вызвала в обществе неоднозначную реакцию. Для кого-то это подарок, а для кого-то — излишество, мешающее работе.

Опрос Superjob четко разделил мнения. Примерно каждый третий опрошенный (32%) считает, что 12 дней — это то, что нужно. Но почти половина (46%) полагает, что отдыхать столько — чересчур. Они готовы сократить каникулы до девяти дней в среднем, а некоторые — и вовсе до одного-трех.

Любопытно, как различаются взгляды в зависимости от пола, возраста и дохода. Женщины чаще мужчин поддерживают официальный график — 37% против 27%. Зато мужчины охотнее продлили бы отдых еще на пару дней.

Молодежь до 35 лет также более склонна к более долгим праздникам. Самые строгие суждения — у высокооплачиваемых специалистов с доходом от 150 тысяч рублей. Среди них за сокращение каникул выступают 64%, а идеальной нынешнюю длину считают лишь 20%.

В итоге картина получается пестрой. Государство предлагает рекордный отдых, но заметная часть экономически активного населения, особенно те, чья работа высоко ценится на рынке, видит в этом скорее проблему, чем благо.