Индийский автопроизводитель Mahindra планирует увеличить выпуск электромобилей до 8000 единиц в месяц к марту 2026 года. Это происходит на фоне мнений экспертов о возможном партнерстве России и Индии в автомобильной сфере. Рост производства совпадает с потребностью российского рынка в доступных моделях.

В начале прошлой недели издание 32CARS.RU заговорили о возможном автомобильном партнерстве России и Индии. Теперь появилась информация, теоретически подтверждающая эти прогнозы.

Эксперты считают, что Индия может стать одним из ключевых партнеров России в автомобильной отрасли. Российский рынок нуждается в доступных моделях, а индийский автопром активно расширяется и предлагает недорогие решения. Теперь стало известно, что Mahindra увеличит выпуск электромобилей до 8 тысяч единиц в месяц к весне следующего года.

Сейчас на заводе в Чакане выпускают около пяти тысяч машин ежемесячно. Производственные мощности позволяют достигать десяти тысяч, но компания намерена выйти на стабильный уровень в восемь тысяч. Такой подход объясняют необходимостью синхронизировать работу цепочек поставок и подготовить персонал.

В линейке Mahindra уже четыре электрические модели: XEV 9e, BE 6, XUV400 и новинка XEV 9S. Последняя должна заметно увеличить продажи. Сегодня электромобили обеспечивают около 7,5% общих продаж бренда, но к 2028 году компания планирует увеличить эту долю до 20-25%.

Распределение увеличенных объемов между моделями пока не раскрывают. В компании подчеркивают, что оно будет зависеть от реального спроса на рынке. Детали обещают сообщить ближе к моменту выхода на новые производственные мощности.