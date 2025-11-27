Представьте КПП, где вместо людей — человекоподобные роботы. Это не кадр из фильма, а ближайшая реальность для границы Китая и Вьетнама. Скоро там появятся Walker S2 — роботы, которые умеют сами себе менять аккумуляторы и выполнять работу пограничников.
Компания UBTech Robotics заключила контракт на 264 млн юаней (₽2,93 млрд) о размещении гуманоидных роботов на пограничных переходах в провинции Гуанси. Соглашение подписали с центром гуманоидных роботов в Фанчэнгане — городе на границе с Вьетнамом.
Главный герой проекта — робот Walker S2. Его представили в июле как первого в мире гуманоидного робота, способного самостоятельно заменять батарею. Это позволяет работать практически без перерывов.
Что будут делать роботы:
- сопровождать путешественников на КПП;
- управлять потоками людей;
- помогать в патрулировании;
- решать логистические задачи.
Помимо иммиграционных операций, роботы также будут использоваться на производственных предприятиях стали, меди и алюминия для проведения проверок.
Поставки роботов начнутся уже в декабре. Это один из крупнейших проектов Китая по внедрению гуманоидных роботов в госструктурах.