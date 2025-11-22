Американские аналитики прогнозируют рост мирового рынка автономных подводных аппаратов с $3,13 млрд в 2025 году до $4,64 млрд к 2030 году. Основной спрос будут формировать крупные аппараты для глубоководных работ.

Продажи автономных подводных аппаратов показывают уверенный рост. Через шесть лет общий объем этого рынка может превысить четыре с половиной миллиарда долларов.

Компания MarketsandMarkets подсчитала: рынок будет расти на 8,2% каждый год. От 3,13 миллиарда долларов в следующем году до 4,64 миллиарда к 2030-му.

Особенно востребованы станут большие аппараты. Им по силам работать на глубине больше километра — именно такие нужны для прокладки подводных кабелей, военных операций и научных исследований.

У крупных моделей есть преимущества: они несут больше оборудования, дольше работают без подзарядки и собирают более точные данные. Это делает их идеальными для поиска мин, экологического мониторинга или геологической разведки.

Быстрее всего рынок будет развиваться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Там темпы роста окажутся выше средних.

Среди основных производителей такие компании, как норвежская Kongsberg, шведская Saab AB и британская BAE Systems. Также заметны французская Exail Technologies и итальянская Saipem. У всех них уже налажены дистрибьюторские сети по всему миру.