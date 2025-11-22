Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
В Болгарии, в старейшей солеварне Европы нашли следы древних ритуалов
Археологи завершили полевой сезон в Провадии-Солницата — старейшем центре солеварения в Европе. Находки этого года показали неожиданно сложное общество с ритуалами и развитыми технологиями.

Под массивным курганом римской эпохи в северо-восточной Болгарии скрываются следы цивилизации, которая возникла за тысячи лет до Рима. Здесь, в Провадии-Солницата, люди варили соль еще в V тысячелетии до нашей эры, создав первое в Европе протогородское поселение.

Раскопки этого года сконцентрировались на двух уровнях — самом кургане высотой 13 метров и доисторических слоях под ним. В кургане археологи нашли остатки двух зданий, которые принадлежали фракийскому аристократу. Каменные фундаменты, стены из сырцового кирпича, светлая штукатурка внутри — для своего времени это было роскошное жилье. Керамика и ритуальные ямы с богатыми дарами указывают, что хозяин участвовал в соляной торговле.

Но главные открытия ждали ученых в нижних, доисторических слоях. Поселение существовало с 5600 по 4350 год до н.э. и было настоящим промышленным центром своего времени. Местные жители добывали соль — около 400 человек работали на добыче, охране и торговле этим ценным ресурсом.

Здесь уже в те времена существовала сложная экономика. Академик Васил Николов, руководитель раскопок, предполагает: многие керамические изделия заказывали у мастеров из соседних общин, поскольку у солеваров не хватало времени на побочные ремесла. Более того, есть свидетельства использования наемного труда — рабочим платили солью. Это ставит под сомнение устоявшееся представление, что наемный труд зародился только с капитализмом.

Обнаружили археологи и следы конфликтов. Наконечники стрел, разбросанные по разным слоям поселения, говорят о регулярных попытках захватить прибыльные солеварни. Но мощные каменные стены — одни из самых ранних укреплений в Европе — делали поселение неприступным.

Самыми необычными находками сезона стали свидетельства ритуальных практик. При строительстве дома люди проводили особые обряды очищения пространства и задабривания духов-защитников. В одном из недавно раскопанных домов ученые нашли под полом целую коллекцию подношений — намного больше, чем обычно. Череп оленя с рогом, керамические сосуды, искусно сделанный кремневый топор, останки собаки, два десятка кремневых орудий и несколько каменных инструментов. Загадка — почему именно этому дому потребовалось столько защитных ритуалов. Еще более необычно то, что место затем ритуально очистили огнем — в середине V тысячелетия до нашей эры в Северо-Восточной Болгарии археологи почти не находят следов таких практик.

Отдельная находка — маленькая глиняная фигурка, вмурованная в пол другого дома. У нее круглая голова с ушами и двумя отверстиями-глазами. Ученые в шутку называют ее «доисторическим эмодзи». Подобные артефакты иногда интерпретируют как изображения соляного божества, хотя некоторые СМИ поспешили объявить их «инопланетными».

Технические решения древних строителей до сих пор ставят в тупик современных инженеров. Как они строили двухэтажные дома, выдерживающие многотонные нагрузки? В прошлом году нашли двухэтажную печь весом более тонны — инженеры, с которыми консультировался Николов, пока не могут объяснить, как такие конструкции сохранялись тысячелетиями.

При этом некоторые загадки удалось разгадать. Круглые сосуды с носиками, похожие на птиц, оказались инструментами для разлива рассола — аналоги до сих пор используют на современных солеварнях в Провадии.

Сейчас Провадия-Солницата готовится стать частью Европейского маршрута соляного наследия, который объединит древние центры солеварения в Польше, Румынии, Сербии и других странах. Если планы реализуются, маршрут откроется в ближайшие два года.

#археология #болгария #раскопки #древние ритуалы #провадия-солницата #солеварение
Источник: arkeonews.net
