Яндекс совместно с нейробиологом Константином Анохиным проводит эксперимент по изучению сознания у ИИ. Ученые проверяют, может ли нейросеть формировать собственные предпочтения и точку зрения.

Компания Яндекс запустила необычный эксперимент, который звучит как научная фантастика. С конца лета специалисты пытаются понять, может ли искусственный интеллект проявлять признаки сознания.

Эксперимент ведут совместно с нейробиологом Константином Анохиным. Ученые хотят выяснить — способна ли нейросеть формировать устойчивые предпочтения и собственную точку зрения. Не просто копировать чужие мысли из обучающих данных, а вырабатывать внутренние убеждения.

Первый этап уже показал: базовая модель не может сформировать стабильные предпочтения без дополнительного обучения. Теперь исследователи готовят основной этап. Они будут стимулировать нейросеть к рефлексии, обучая ее на собственных рассуждениях.

Александр Крайнов, директор по развитию технологий ИИ в Яндексе, поясняет разницу. Человеческий мозг учится непрерывно в процессе мышления. Современные нейросети работают иначе — они учатся только на чужих текстах. Новая методика может это изменить. Ученые надеются, что такой подход поможет нейросети выработать действительно личную позицию. Например, аргументировать выбор любимого цвета, а не просто статистически угадывать популярный ответ.

Если эксперимент даст результаты, это будет прорывом в понимании природы мышления. Причем как искусственного, так и человеческого.