Эстония распределила 4,4 млн евро между тремя проектами по переработке отходов. Основные деньги получит завод в Нарве, который будет перерабатывать пластик в топливо.

Эстония нашла практическое применение европейским фондам. Агентство KIK распределило €4,4 млн между тремя проектами, которые займутся переработкой отходов.

Пластик из мусорных баков скоро станет топливом. Компания DME Recycling получила €3 млн на завод в Нарве, который будет перерабатывать 9 тысяч тонн пластика в год. К 2027 году предприятие начнет производить пиролизное масло для экспорта и создаст три десятка рабочих мест.

Другим получателям денег тоже есть чем заняться. Фирма KA займется деревянными паллетами — теми самыми, что обычно гниют на свалках. За 1 млн евро они наладят производство в Йыэляхтме, где из сломанных поддонов будут делать новые доски.

Третий проект скромнее, но не менее полезен. Ragn-Sells AS получила 413 тысяч евро на компостер для пищевых отходов в поселке Вяэтса. Аппарат будет перерабатывать 6 тысяч тонн отходов в год, в том числе и осадок сточных вод.

Финансирование идет из фондов ЕС, но эстонцы распоряжаются им без обычной бюрократической волокиты. В KIK поясняют: такие проекты снижают зависимость от импортного сырья.