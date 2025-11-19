Исследование «Ромира» показало, что лишь 5% таксистов планируют менять автомобиль под новые требования о локализации. Большинство водителей либо продолжат работать на своих машинах, либо уйдут с рынка.

Новые правила, которые должны перевернуть рынок такси в наступающем году, не находят отклика у водителей. Опрос «Ромиром» 1500 таксистов из крупных городов показал: лишь каждый двадцатый готов купить автомобиль, соответствующий требованиям локализации.

42% респондентов планируют работать на имеющихся у них машинах, хотя только у трети из них транспорт соответствует будущим нормативам. Еще 24% будут использовать автомобили таксопарков. Остальные либо уйдут в тень, либо перестанут таксовать.

Исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская поясняет: таксопарки не могут содержать убыточные машины, а самозанятые не имеют 2 миллионов рублей на покупку нового автомобиля. В компании «Максим» добавляют: большинство водителей — подработчики с временными финансовыми трудностями, для которых смена личного авто экономически нецелесообразна.

По данным на сентябрь, в России зарегистрировано 286 тысяч перевозчиков с 1,17 миллиона автомобилей. Самозанятые составляют 66% от этого числа — именно они окажутся под главным ударом новых правил.

Программный директор Международного евразийского форума такси Ангелина Никулина предупреждает: закон может спровоцировать массовый отток водителей и рост цен. Бизнес уже добивается послаблений — по оценкам, к следующему году рынок может потерять 200 тысяч водителей-совместителей, работающих на личных машинах.

В Госдуме предложили компромисс: разрешить физическим лицам вносить в реестр такси личные нелокализованные автомобили в пределах 25% квоты. Этот шаг может смягчить последствия для рынка, но проблему доступности новых машин не решает.